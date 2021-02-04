Google板橋辦公園區今天開幕，副總統賴清德表示，這是除了Google總部外，全球最大的硬體研發基地，Google是美國非常重要的一家公司，AIT處長酈英傑也出席，顯示美國與臺灣的經貿合作勢必會更加強，未來臺美合作一定會愈來愈穩健。

板橋辦公園區是是Google研發基地，也是Google AI人工智慧、軟硬體科技全球創新的樞紐，賴清德今天表示意義重大。他代表蔡英文總統感謝Google加碼投資臺灣，也感謝新北市長侯友宜率領的團隊積極任事，解決Google投資板橋、投資臺灣種種的行政問題，讓Google板橋辦公園區可以如期在今天開幕。

他也祝福Google公司，有全新的辦公園區辦公之後，除了有非常好的辦公環境外，也能大幅提升行政效率、研發能力及創新能力，讓Google臺灣不僅得到總公司的肯定，也能夠贏得國際社會的讚賞。

Google加碼投資臺灣，亞太區政府事務及公共政策副總裁Ted Osius線上與會時，也承諾會持續不斷的投資臺灣，賴清德認為，這代表了幾個意義：

第一，Google相信臺灣，也將深耕臺灣。從之前在彰化、臺南、雲林設立資料中心之後，Google每一年都提出「智慧台灣計畫」，協助臺灣振興經濟，也協助臺灣產業轉型升級，他對臺灣人才非常有信心，相信臺灣員工的努力表現，一定會讓總公司感到振奮，創造雙贏的局面。

第二，Google加碼投資臺灣之後，勢必會協助臺灣穩健的邁向數位臺灣、智慧國家的目標。過去他在擔任行政院長任內提出「臺灣AI行動計畫」，Google承諾加碼臺灣，無疑也讓臺灣這一項國家政策穩健的往前走。

賴清德指出，Google是美國非常重要的一家公司，美國在台協會台北辦事處處長酈英傑也出席開幕典禮，代表Google與臺灣的關係更親近，也顯示美國與臺灣的經貿合作勢必會更加強，不論是在過去的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）之下，或是新建立的「臺美經濟繁榮夥伴對話」，他相信未來臺美合作一定會愈來愈穩健。

他也感謝Google為臺灣所創造的各種效益及臺灣面對疫情侵襲時的大力協助，他表示，經由Google搜尋及YouTube平臺，讓使用者很快收到政府的防疫資訊，Google也提供YouTuber空間，讓YouTuber可以拍攝防疫影片，協助政府政策宣傳，讓國人一起來防疫。

他說，更重要的是，Google也與行政院政務委員唐鳳攜手協助中央流行疫情指揮中心，建立「即時口罩地圖」；並與教育部、經濟部合作，讓企業可以遠距辦公、讓學校可以遠距上課，這些都在臺灣的防疫工作上，扮演非常重要的角色，更是Google對臺灣科技防疫非常重要的貢獻。期許未來一起面對疫情，以及國際社會的挑戰。

(中時 )