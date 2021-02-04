【現場直播】指揮中心召開記者會 說明桃醫全院採檢初步結果｜2021.02.04

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布新增1例死亡病例案799，為英國籍70多歲男性，去年12月31日感染英國變種病毒並確診，入院後因病況加劇，插管後轉至加護病房治療，住院期間因病況持續不佳，使用葉克膜治療，後續仍陸續出現器官衰竭、肺部出血、發燒及細菌合併黴菌感染等情形，雖使用抗生素治療，仍因病情惡化不幸於昨(3)日病逝。

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，這名死亡個案一方面年紀大了，另一方面也有潛伏的心血管疾病，比較容易發生重症的因子，確實很快就變成重症，也有使用葉克膜。

對於案799病程中有肺部出血情況，是因本身病史還是和感染新冠肺炎有關？張上淳說，武肺感染後除會影響器官外，也會影響凝血功能，所以需進行凝血功能相關治療，而此個案在臨床判定上，是因武肺感染造成凝血功能有狀況，這是目前為止看到較明顯肺部出血的個案，過去沒有看到如此明顯出血的病例。

張上淳表示，但是因為是單一個案，無法說是否與變種病毒株相關，只能參考國外資料，國內分析無法證實是因為變種病毒株讓死亡率變高，目前變種病毒株不只這個，世界衛生組織日前公布全球共有4種變異病毒，分別是D614G、Cluster 5、B.1.1.7以及501Y.V2。

此外，國內今天指揮中心也宣布新增2例境外移入COVID-19確定病例(案919、920)，分別自印尼及美國入境；另新增1例確定病例死亡(案799)。

指揮中心表示，案919為印尼籍40多歲男性船員，今(2021)年1月10日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由公司安排至宿舍進行居家檢疫及自主健康管理；個案自主健康管理期滿，因預計登船工作，於2月2日由雇主安排至醫院自費採檢，並於今日確診。已掌握個案接觸者共2人，因有適當防護，列自主健康管理。

案920為美國籍60多歲女性，今年1月15日來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀。個案居家檢疫期滿後，於1月30日至2月3日間在臺洽公，因預計2月6日返回美國，2月3日至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者11人，包括工作接觸者9人及同行友人2人，均列居家隔離。

指揮中心指出，新增之死亡個案(案799，英國籍70多歲男性)有心血管疾病病史，去(2020)年12月18日來臺探親，12月26日發病、29日就醫、31日確診，個案於入院後因病況加劇，插管後轉至加護病房治療，住院期間因病況持續不佳，使用葉克膜治療，後續個案陸續出現器官衰竭、肺部出血、發燒及細菌合併黴菌感染等情形，雖使用抗生素治療，仍因病情惡化不幸於昨(3)日病逝。

指揮中心統計，截至目前國內累計161,613例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含156,448例排除)，其中919例確診，分別為805例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、839人解除隔離、71人住院隔離中。

(中時新聞網)