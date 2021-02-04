NB及遊戲機出貨暢旺，群電(6412)1月合併營收36.2億元，月增24.9%，創下單月歷史新高，群電表示，目前訂單能見度已達第2季，第1季營收可望年成長逾30%。

全球新冠肺炎疫情未止，在家工作、遠距教學及居家娛樂等需求居高不下，且去年第4季電商積極促銷，帶動消費性產品需求回溫，加上農曆年將至，客戶提前拉貨，群電1月合併營收無畏淡季強勢衝高，1月合併營收為36.2億元，月增24.9%，年成長48.2%，創下單月歷史新高。

群電表示，今年第1季筆電及遊戲機電源將呈現爆發式年成長，公司新產能將於本季開出，在產能及需求增加的雙重效應下，第1季營收年增率有機會達30%以上；在料況部分，部分IC供應持續吃緊，公司將加強供應鏈管理，透過與供應商的合作與整合，極力滿足客戶的需求。

針對筆電後市展望，公司並不看淡，根據IEK分析，未來住家將成為結合工作與生活的活動總部，零接觸商機將為疫後「新常態」，預計到2025年，全球企業約40%員工將在家工作，且全球e-Learning市場將達到3000億美元規模，在這個趨勢下，未來3到4年筆電的規模將有機會持續擴大。

群電表示，由於客戶訂單強勁，預估第1季合併營收有機會年成長逾30%，今年上半年業績可望遠優於去年同期。

(時報資訊)