邱宏達、邱柏澄父子聯手破獲槍械案。（謝明俊攝）

邱宏達、邱柏澄父子聯手辦案共同研究案情。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣刑大偵二隊長陳君達與胞兄陳君安聯手查獲改造槍枝案。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒獎嘉勉陳君達。（謝明俊攝）

苗栗縣刑大偵二隊隊長陳君達（右）與胞兄陳君安共同研究案情破案。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚縣刑大偵一隊。（謝明俊攝）

苗栗縣警刑大偵一隊偵查佐邱宏達，近日榮升刑事小隊長，先前他與同為刑警的兒子邱柏澄，聯手破獲一起改造槍械案，父子同心破案，引為佳話。而刑大偵二隊長陳君達與在新竹縣刑大擔任偵查隊長的胞兄陳君安，兄弟聯手查獲改造槍枝案，同獲苗栗縣長徐耀昌4日特別頒獎表揚。

苗栗縣刑大偵一隊偵查佐邱宏達，擔任刑警近20年，近日因表現優良榮升竹南分局偵查隊刑事小隊長，4日正式報到上任，邱宏達的愛子邱柏澄目前任職保二總隊刑大，因從小看著父親從事刑警工作，長大後効法父親，投入警界並同樣擔任刑警。

半年前，邱柏澄在網路巡邏發現有人兜售改造槍械，隨向父親請教查辦技巧，邱宏達將一身所學全力傳授，父子決定聯手查辦本案，苗栗縣刑大及保二總隊刑大正式組成專案追查。

經過半年的追查，鎖定一名翁姓男子涉有重嫌，日前，專案小組兵分兩路前往高雄、花蓮等地搜查，起獲各式空氣長短槍14把，其中2把經鑑驗具有殺傷力，父子聯手將翁某函送法辦。

而苗栗縣警刑大偵二隊長陳君達與胞兄陳君安，兄弟相差4歲，先後考進警專，畢業後分別在桃園、苗栗任職，接著，兄弟先後考進警大二技，畢業後改任警官，陳君安目前擔任新竹市刑大偵二隊長，兄弟倆巧合地都同為偵二隊長，更巧合的是，兄弟並各自娶女警為妻，一家共有4名警察。

新竹市與苗栗縣相鄰，一些犯罪分子經常往來兩地，而陳君安曾在苗栗縣警局任職，對苗栗新竹一帶不法分子頗有掌控，日前，陳君達接獲情資指出一名莊姓男子擁槍自重，往來新竹縣市及苗栗地區，兄弟交換情資後索性同組專案聯手追槍，3日一同在竹北地區查獲莊某，起出改造槍枝2把。

苗栗縣長徐耀昌接獲新任警局長周煥興報告，認為父子及兄弟檔合力破案難能可貴，4日上午偕同縣議會副議長李文斌及多名縣議員前往縣警局，頒獎表揚邱宏達父子及陳君達等破案有功人員，期勉大家繼續維護苗栗治安而努力。

(中時 )