大陸男神胡歌2005年搭檔「神仙姐姐」劉亦菲演出古裝劇《仙劍奇俠傳》，戲裡戲外都很般配的兩人，仍是不少觀眾心中的經典CP組合，現陸網瘋傳2人早就登記結婚，年底更會正式官宣，消息一出震撼全網。

近日陸網瘋傳，胡歌和劉亦菲早在2020上半年就已領證結婚，但因為疫情的關係，不想占用公共資源，所以才未公開，爆料者更聲稱2人決定在今年底正式官宣。

陸網瘋傳胡歌和劉亦菲已領證。(圖／翻攝自微博)

消息一出立刻在陸網掀起熱議，但官方還未出面證實，真實性仍有待確認，不過大部份網友都抱持懷疑態度，因為劉亦菲去年上半年幾乎都在國外工作，且一開始的爆料文疑似已刪除，網友紛紛表示「假的」、「CP粉都不信的事」。連兩人的CP粉「歌菲吧」也發文「不信謠、不傳謠」，似乎也不相信這個傳聞。

由電玩改編的《仙劍奇俠傳》，2005年播出後轟動兩岸，也捧紅了胡歌、劉亦菲、安以軒和劉品言、彭于晏等人，至今仍是劇迷心目中的經典，而胡歌和劉亦菲當時在劇中的淒美虐戀，更是讓粉絲難以忘懷。

胡歌擁有帥氣外型與精湛演技，2015年憑著演出電視劇《瑯琊榜》，人氣再攀高峰，不過許久沒作品的他，日前接下王家衛執導的首部電視劇作品《繁花》，並為新戲努力減肥中，而劉亦菲去年則靠出演迪士尼真人版電影《花木蘭》成為話題焦點，成功進軍好萊塢。

(中時新聞網)