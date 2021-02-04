欣興電子二度火警 疑工人拆廢棄管線釀災 13:472021/02/04 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 欣興火警濃煙密布，現場可聞到明顯臭味。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 欣興火警濃煙密布，現場可聞到明顯臭味。（賴佑維攝） 欣興電子桃園龜山廠區去年10月底發生火警，不到5個月再有火警傳出。桃園市消防局官員透露，疑似工人拆卸去年火警2樓廢棄管線時，不慎火花掉落引發。 消防局官員指出，因為去年火警，該棟大樓2樓閒置廢棄，工人拆卸管線時，疑似火花不慎掉落，導致火警。有官員懷疑未按照SOP進行，不過詳細事發原因仍需火警調查科調查。 官員解釋，去年欣興火警起因是空調機房溫度過高，未來會加強安檢程序，避免再度發生火警。消防局也說，目前已經疏散95名員工。 台廠特斯拉供應鏈 催油門 金門今又傳火警 2間香菇寮燒毀 (中時 ) #火警 #廢棄 #管線 #欣興 #發生火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上市大廠欣興電子又傳火警 濃煙直衝天際警消搶救 12:482021/02/04 社會 林口火力發電廠舶區漁港火警 10噸漁船全面燃燒 14:042021/02/03 社會 《興櫃股》華德動能電動底盤車開始供貨本土車體廠 12:502021/02/03 財經 電子大廠欣興龜山廠區不到5個月又火警 里長批要檢討 13:342021/02/04 社會 碩網資訊 3日每股30元掛牌興櫃 09:042021/02/03 財經 《其他電子》5G及網通檢測需求大 耕興元月營收創高 07:442021/02/04 財經 影》知名運動員跳傘悼16殉職勇消 竟從58公尺高處墜地摔死 10:372021/02/03 國際 嘉義塑膠廠大火廠房崩塌全面燃燒 濃煙恐影響台鐵運行 09:222021/02/03 社會 聯成化科7缺失 罰542萬停工 04:102021/02/02 地方新聞 12檔旺 股價市值齊登頂 04:102021/02/04 證券．權證 《電子零件》山鶯廠再遭祝融 欣興急跌 13:072021/02/04 財經 社會熱門新聞 正妹理髮師上空只穿1片布 彎腰快掉出來 男客表情成亮點 - 社會 下班遇老虎驚恐對視30秒影片瘋傳 陸女嚇：好害怕 - 社會 D槽女優都比你努力 媒體人曝AV天后拍片血淚盼學子勤能補拙 - 社會 欣興電子火警 桃園消防局出面說明 - 社會 OL逮女廁偷拍狼 曝天菜條件網全歪樓：浪費了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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