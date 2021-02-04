欣興火警濃煙密布，現場可聞到明顯臭味。（賴佑維攝）

欣興電子桃園龜山廠區去年10月底發生火警，不到5個月再有火警傳出。桃園市消防局官員透露，疑似工人拆卸去年火警2樓廢棄管線時，不慎火花掉落引發。

消防局官員指出，因為去年火警，該棟大樓2樓閒置廢棄，工人拆卸管線時，疑似火花不慎掉落，導致火警。有官員懷疑未按照SOP進行，不過詳細事發原因仍需火警調查科調查。

官員解釋，去年欣興火警起因是空調機房溫度過高，未來會加強安檢程序，避免再度發生火警。消防局也說，目前已經疏散95名員工。

(中時 )