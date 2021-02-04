綜藝天王吳宗憲（憲哥）過去曾槓上「直播界天王」連千毅，雙方還隔空互罵，不過吳宗憲和連千毅今（4日）卻合體拍影片拜年，並透露兩人正在找事業上的合作機會，同時，吳宗憲和連千毅也澄清，彼此曾被外界形容是「宿敵」，如今兩人突然和好，也讓外界跌破眼鏡。

連千毅昨在臉書發文預告：「#亞洲綜藝天王 VS #亞洲直播天王」，而兩人果真在今天中午合體拍賀年影片，吳宗憲在影片開頭就說：「在我身邊有一位青年才俊，剛『學成歸國』的好朋友，連千毅」，吳宗憲進一步表示，一直都有在找機會合作，如今終於成真，吳宗憲也在臉書發文寫下：「沒有不可能！一切皆有可能，沒有甚麼是不可能的」。

綜藝天王吳宗憲合體「直播界天王」連千毅，震驚各界。（圖／取材自吳宗憲臉書）

同時，吳宗憲和連千毅也澄清外界曾指雙方曾是敵對的關係，憲哥強調沒有這件事，並大讚連千毅在直播界名號響亮，是不可多得的人才，憲哥還預告會找一天聯手直播推薦好商品，要當合作夥伴。

其實，吳宗憲和連千毅的紛爭源自於前年9月，當時吳宗憲評論網紅沒有素養，一番話引來連千毅不滿回嗆：「你直播有沒有8萬人過？你知道我直播最多有400萬人」，雙方關係僵持，一度還要互拚直播觀看人數，如今兩人一笑泯恩仇，吳宗憲和連千毅合體拜年，連千毅喊吳宗憲是前輩，也讓外界見識到商場上沒有永遠的敵人。

(中時新聞網)