綠委林楚茵今日表示，外交部宣布在蓋亞那設立「台灣辦公室」，也就代表著台灣在南美洲多了一個駐點，象徵著台灣跟南美關係將更上層樓。綠委周春米說，蓋亞那是中國的邦交國，這象徵「一中一台」在國際舞台上並存的外交政策有所突破。

林楚茵指出，蓋亞那是目前南美洲唯一一個以英文作為官方語言的國家，同時也是大英國協的一員，在該國成立「台灣辦公室」，增加了台灣在外的活動空間。

林楚茵說，這次在蓋亞那成立的台灣辦公室，是全世界第2個以「台灣」為名的駐外代表機構，這個成果是經過外交人員的努力之下生成，讓台灣這個名字能夠驕傲地在南美洲立足。

林楚茵表示，在新冠肺炎疫情肆虐全球的當下，以及面對中國持續性地在國際間打壓，台灣的外交人員仍然奮力不懈地在異鄉為著台灣奮鬥，要在這邊向他們致上最高敬意，感謝，也希望持續加油。

周春米認為，蓋亞那設立台灣辦事處值得觀察的點在於，台灣是不是創造出「一中一台」新的模式，就是一個中國邦交國的境內，也可以有個台灣辦事處，等同是突破中國的國際封鎖。

(中時 )