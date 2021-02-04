日本貿易業者住友商事(Sumitomo Corp.)4日表示，上季期間已陸續全部脫手在Eagle Ford頁岩區所投資項目股份，也宣告正式退出美國頁岩油氣業務。

據悉2018年時，日本住商一舉拿下位於美國德州南部Eagle Ford頁岩區百分之百經營權。根據統計，當地高峰期時日產能可達三千桶。

根據日經新聞，住商當時開發美國頁岩油曾無法收回投資，2014會計年度合併財報中，提列2700億日圓虧損，獲利也從預估2500億日圓，被迫大幅下修至100億日圓。

不僅住友商事，日企如伊藤忠商事與大阪瓦斯等也因在美頁岩油開發不利，最後不得不賣出開發權或提列特別損失等。

住商發言系統表示，隨著2020年陸續清出持股，表示全面結束美國頁岩油氣方面資產。但是，住商並沒有進一步說明退出理由以及涉及金額。

同時住友商事也還清出，在美國阿巴拉契亞盆地北部的馬塞勒斯(Marcellus)頁岩氣項目中全部股權。同樣地，住商也沒公布相關金額規模。

(時報資訊)