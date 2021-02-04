IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)去年失火的山鶯廠S1廠房，今（4）日因拆卸停工產線機台不慎再度發生火警，致使午盤股價由紅翻黑、爆量急殺7.3％。不過，跌勢隨後明顯收斂，終場下跌2.55％、收於84.1元，成交量暴增2.13倍至9萬0731張。

而先前因欣興火災受惠轉單及漲價效應的景碩(3189)、南電(8046)，聞訊則同步放量強彈5.31％及4.52％。開高震盪的南電終場勁揚4.31％、收於254元，景碩亦上漲3.67％、收於82元，ABF載板三雄股價表現兩樣情。

欣興山鶯廠S1廠房去年10月28日失火，迄今尚未恢復生產。據桃園市消防局初步了解，S1廠今日於2樓拆卸停工生產線機台時不慎引發火警，12點接獲報案後隨即派出38輛消防車、4輛救護車前往灌救，現場無人員受困，燃燒面積及損失尚待調查。

投顧法人指出，欣興山鶯廠S1廠房火災影響晶片尺寸覆晶封裝（FCCSP）及部分打線晶片尺寸封裝（CSP）BT載板，先前預計至年底重進設備、明年才完全回復。此次因拆卸不慎再度失火，對營運影響相對有限，但可能影響損失規模及復原進度。

(時報資訊)