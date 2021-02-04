英國央行預計在當地時間周四下午宣布新的政策決議，央行關注目光可能投向今年稍晚的經濟復甦前景，對於任何以負利率做為新刺激工具，都將採取謹慎態度。

自去年疫情爆發以來，英國遭到的經濟衝擊，較G7其他富國更為嚴重；去年底脫歐後，與歐盟更出現貿易障礙。然而英國央行預計在周四將保持基準利率在0.1%；對於債券購買計畫預計不會再增加，過去一年，央行已增倍到近9000億英鎊(約1.23兆美元)。

央行行長貝利(Bailey)曾指出，疫苗接種的進展為非常好的消息，並預測一個廣泛的經濟復甦。但貝利對於一個低於零的利率不感興趣，這再歐元區和日本都曾經做過。

英國央行周四將公布，商業銀行對負利率的運作可行性的回覆，貝利曾表示，如果實行，將改變對整個銀行體系運作的計算。

央行官員曾表示，需要一年時間來作好這樣轉變的準備。諮詢公司Evercore認為，央行可能已經在發出訊號，表示負利率在2021年稍晚是為可行的，但屆時經濟已反彈，可能已不需要負利率。

隨著疫苗接種的進展，央行還在觀望財政部，觀察部長桑納克(Sunak)還要花多少錢在經濟復甦上。英國的舉債規模已經來到和平時期的高位。桑納克預計3月3日宣布其最新的預算計畫。

央行在去年11月曾預估英國2021年GDP將成長7.25%。路透調查認為，英國經濟要回復疫情前水準，還需要兩年多的時間，此較央行估計的2022年初要晚許多。

(時報資訊)