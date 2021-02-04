緬甸大城仰光的醫護人員戴著口罩，在防護衣繫上紅絲帶，高舉三指聲援在軍方政變中被捕的實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），無懼於反抗發動政變的軍方。

在緬甸第2大城瓦城（Mandalay）一處2019冠狀病毒疾病（COVID-19）治療中心裡，醫護人員同樣舉起三指，其中有些人手舉布條，上面寫著「我們支持公民不服從運動」。

根據法新社在影音網站YouTube發布的影片，醫護人員步出醫院，舉起三指抗議政變。

路透社提到，抗議群眾今天在瓦城揮舞旗幟、高呼反政變口號。繼軍方於本月1日發動政變後，這是首度出現街頭抗議。

緬甸軍方以去年11月議會選舉存在舞弊為由，1日關押翁山蘇姬等政府高官，政權移交到武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）手中。緬甸警方以非法進口通訊設備為由，對翁山蘇姬提起訴訟。

軍方掌權後，翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」（National League for Democracy）兩名高層成員在社群媒體發布自己舉三指的照片。

這個三指朝上、手心向外的手勢，模仿自知名電影「飢餓遊戲」（Hunger Games）。這一系列電影改編自美國小說家蘇珊．柯林斯（Suzanne Collins）的反烏托邦作品。

近幾年，亞洲各地反對專制統治的示威者頻頻使用三指手勢。

在電影中，演員珍妮佛‧勞倫斯（Jennifer Lawrence）飾演的角色凱妮絲‧艾佛丁（Katniss Everdeen）在虛構的「施惠國」（Panem）內，以三指手勢象徵革命及反抗極權統治，這個手勢進而成為一種潮流。

路透社指出，三指手勢從2014年開始出現在街頭抗議中。那年5月泰國發生軍事政變後，禁止公眾集會，抗議群眾舉起三指以示反抗。

同年9月起，香港掀起「雨傘運動」，年輕的民主派社運人士為爭取「真普選」，也使用同樣手勢。

去年，泰國爆發反政府示威，三指手勢再次蔚為風潮，數月間，抗議群眾要求2014年政變發起人領導的政府下台，並呼籲改革君主政體。（實習編譯：管之岑/核稿：曾依璇）1100204

(中央社)