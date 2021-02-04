華山愛心年菜相當用心，除了美食之外，還有志工親手織的圍巾、保暖的襪子、帽子等等，讓獨居長輩都能溫暖過新年。(吳建輝攝)

謝言信謝林玉鶯文教基金會長期關懷華山，除了每年年菜捐助外，過去也捐贈過３部公務車、長輩的輔具輪椅等等。(吳建輝攝)

年節將近，家家戶戶都準備返鄉過年，彰化華山基金會每年都會募集年菜，提供彰化1748名的獨居長輩過年，今年因為疫情關係，進度嚴重落後，彰化縣國民黨籍立委謝衣鳳，也是謝言信謝林玉鶯文教基金會執行長得知後，打電話致華山表示要全包了，一口氣捐贈300份年菜，並親自送到長輩手中，讓收到的長輩心裡暖呼呼。

4日國民黨籍立委謝衣鳳，親自將滿滿的愛心送到華山基金會北斗站，除了捐出300份每份700元的愛心年菜外，還買了150箱的泡麵，受惠包括北斗、二林、芳苑、埤頭、竹塘、溪洲、田中、社頭、埔鹽、溪湖等10鄉鎮弱勢獨居長輩。

華山基金會區長林秀儀表示，今年彰化要送出1748份年菜，因為疫情關係，讓整個募集活動，相較去年同期約略下降３成左右，事實上每年衣鳳委員都會主動詢問，連續四年從過去的100份、150份，到今年一口氣加碼到300份，好在有委員的支持，臨門一腳讓今年所有年菜募集，完成達標。

林秀儀說，謝言信謝林玉鶯文教基金會長期關懷華山，除了每年年菜捐助外，過去也捐贈過3部公務車、長輩的輔具輪椅等等，除了讓長輩可以安心終老，也不忘照顧服務的志工，希望能有更多善心人士，衣同響應，加入華山基金會，愛老人愛團圓的活動。

謝衣鳳說，華山愛心年菜相當用心，除了美食之外，還有志工親手織的圍巾、保暖的襪子、帽子等等，讓獨居長輩都能溫暖過新年，過去謝言信謝林玉鶯文教基金會長期與華山合作，都希望扮演一個拋轉引玉的角色，社會需要更多伸出援手的大小朋友，一起參與，讓我們彰化成為一個，非常有溫暖、溫度善良的城市。

(中時 )