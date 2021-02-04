欣興火警 消防局說明了

欣興電子桃園龜山廠區4日中午發生火警，桃園市消防局第一大隊大隊長賴志忠出面說明，他表示，是停業中的廠房，疑似機械拆除作業不慎引發火警，現場濃煙主要是因為燃燒的都是廢棄塑膠管線。

賴志忠說，該工廠去年10月底也發生過火警，今天的火警初步了解是停業中的廠房，疑似機械拆除作業不幸引發火災。所幸是停業廠房，並沒有作業，消防局獲報，派遣118人、42車到場搶救，火勢已經取得控制。現場濃煙很大，主要是塑膠管線起火。

(中時 )