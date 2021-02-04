欣興電子火警 桃園消防局出面說明 14:202021/02/04 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 欣興電子桃園龜山廠區火警，現場濃煙密布。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 欣興火警 消防局說明了 訂閱影音： 中時新聞網 欣興電子桃園龜山廠區4日中午發生火警，桃園市消防局第一大隊大隊長賴志忠出面說明，他表示，是停業中的廠房，疑似機械拆除作業不慎引發火警，現場濃煙主要是因為燃燒的都是廢棄塑膠管線。 賴志忠說，該工廠去年10月底也發生過火警，今天的火警初步了解是停業中的廠房，疑似機械拆除作業不幸引發火災。所幸是停業廠房，並沒有作業，消防局獲報，派遣118人、42車到場搶救，火勢已經取得控制。現場濃煙很大，主要是塑膠管線起火。 《電子零件》山鶯廠再遭祝融 欣興急跌 桃園金牌好店 30家鍋物上榜 (中時 ) #停業 #廠房 #火警 #欣興 #機械 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大中華基金 績效威猛 04:102021/02/04 投資理財 中視《牛轉乾坤旺新春》除夕登場 眾星失控孫協志直喊「需要鎮定劑」 11:342021/02/04 娛樂 社評／兩岸破冰從防疫合作開始 04:102021/02/04 焦點新聞 《興櫃股》法德藥1月營收年增335％ 續寫新高 10:172021/02/04 財經 女足世界盃 拚了 04:102021/02/04 運動天地 耕興1月營收3.34億元 創史上新高 09:202021/02/04 財經 桃園輕鬆GO 交通資訊報你知 04:102021/02/04 地方新聞 《熱門族群》ABF載板三雄兩樣情 景碩、南電強彈 13:582021/02/04 財經 旺旺友聯 推出疫應俱全專案 04:102021/02/04 產業特刊 《其他電子》5G及網通檢測需求大 耕興元月營收創高 07:442021/02/04 財經 上市大廠欣興電子又傳火警 濃煙直衝天際警消搶救 12:482021/02/04 社會 社會熱門新聞 正妹理髮師上空只穿1片布 彎腰快掉出來 男客表情成亮點 - 社會 母過世1年後老爸要娶小姨子 女兒怒嗆沒倫理道德 - 社會 下班遇老虎驚恐對視30秒影片瘋傳 陸女嚇：好害怕 - 社會 上市大廠欣興電子又傳火警 濃煙直衝天際警消搶救 - 社會 【鳳山霸凌】霸凌女學生遭肉搜 施暴男反控對方2罪狀：幫女友出氣 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。