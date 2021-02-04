法國在台協會主任公孫孟主任昨天頒授台灣導演李安法國國家榮譽軍團騎士勳章，以表彰他在電影文化的傑出成就。

李安身兼導演﹑編劇與製片等多元身份。以導演而言，擅長拍攝各類題材電影，並以電影風格轉換能力聞名全世界，對大眾、歷史以及以情感等類電影無不駕輕就熟。唯一不變的是他貫穿所有創作的優雅細膩風格以及人性關懷。1992年憑藉《推手》在柏林電影節初試啼聲，並獲得亞太影展最佳電影獎；《囍宴》於次年上映，是當時首部處理同性議題的華語電影。

法國觀眾最熟知李安導演較為作品包括《臥虎藏龍》（2000年），《斷背山》（2006年）和《少年pi的奇幻漂流》（2012年），這三部影片在票房上也有非常亮麗的表現。李安導演對其經典影片賦予强烈個人創作色彩，掌握流暢自如，因此在美國，亞洲和歐洲等地備受尊崇，並以一舉擒獲眾多國際影展大獎而聞名全球。

第66屆法國坎城影展期間，李安曾擔任由史蒂芬史匹柏所率領的正式競賽單元評審團團員之一。法國國家榮譽軍團勳章是法國政府頒授的最高榮譽勳章。兩百年以來一直由法蘭西共和國總

統提名受勳人，以表彰在所有領域中最具貢獻的人士，其中最重要的如藝術﹑文化﹑以及人類共同民主價值。

(中時 )