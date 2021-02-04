罷捷總部發言人徐尚賢公告，今日下午3點將赴台灣高雄地方檢察署，刑事告發總統蔡英文違反《選罷法》。（圖／翻攝自通訊軟體）

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，總統蔡英文已指示「守住黃捷」。民進黨從黨務高層、市長、立委到眾位議員們也全都動起來，陪同掃街、造勢。罷捷總部發言人徐尚賢表示，將於今日下午3點赴台灣高雄地方檢察署，刑事告發總統違反《選罷法》。

針對民進黨高調「保黃」的態度，以反萊劑出名的醫師蘇偉碩昨日（3）也表示，他對黃捷沒有個人恩怨與好惡，對黃的表現與理念也無意見，但在總統下令後一切都變調，執政黨為「保黃」，大軍壓境鳳山，陣仗大到讓他以為黃是要選總統，迫使他不得不站出來呼籲「罷免黃捷，請投同意票」。

蘇偉碩質疑，台大法律系畢業的總統和行政院長難道不知道憲法明定，民意代表得依法由原選區罷免之；難道不知道大法官早就說過：「民意代表應向選區全體選舉人負政治上的責任。至於罷免的理由，則無須限制！」面對執政黨不顧一切「保黃」的作為，蘇強調：「罷免黃捷，請投同意票。告訴執政黨，我們反對開放萊豬，我們反對你們為了保住黃捷而污衊憲法明定的罷免權！」

徐尚賢今中午12點半發表聲明，全文如下：

今日下午三點，罷捷團體將至台灣高雄地方檢察署(前金區市中一路171號)，刑事告發蔡英文違反選罷法。

告發人：徐尚賢

被告：蔡英文

具體陳述：

蔡英文身為中華民國總統，竟然兩度表示面對黃捷罷免案應提出作戰模式，不應再像過去冷處理。身為總統竟然動用國家機器，企圖影響並妨害地方罷免活動，此舉無疑違反了《選罷法》50條和56條第3款之規定，因而提出告發。

(中時新聞網)