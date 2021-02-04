花蓮港高爾夫球俱樂部是台灣目前唯一日治時期留存至今的高爾夫球場建築。（葉柏強提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮港高爾夫球俱樂部，內部結構以日式木桁架支撐，西洋巴洛克式的圓弧形屋頂，具獨特建築美學。（葉柏強提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮港高爾夫球俱樂部為台灣唯一經歷日治後期及戰後所存留的高爾夫球場建築，反映1930年代東部體育運動發展歷史。（葉柏強提供／王志偉花蓮傳真）

建於1935年的「花蓮港高爾夫球俱樂部」，前年底被登錄為縣定古蹟，因前經營者欠稅40萬元，建物險些遭法拍，消息傳出引發關注，縣府緊急協調業者，就在法拍前繳清欠稅金額，停止拍賣，縣府表示，將研議取回所有權，調查研究後再規畫修復方向。

花蓮港高爾夫球俱樂部建築經歷日治時期及戰後時代，反映1930年代東部運動競技史發展歷程，建築採鋼筋混凝土構造，以西式木桁架支撐圓弧形屋頂，外觀具備現代表現主義造型特徵，具高度歷史價值，花蓮縣政府於2019年12月指定為縣定古蹟，成為花蓮第19個縣定古蹟。

位於美崙高爾夫球場內的縣定古蹟「花蓮港高爾夫球俱樂部」，因前經營財團法人花蓮高爾夫俱樂部，滯欠營利事業所得稅40萬元，法務部行政執行署花蓮分署公告2日拍賣其名下未辦保存登記建物群5棟，合併拍賣底價550萬元，據文化資產保存法規定，古蹟主管機關有優先承買權。

古蹟被拍賣，消息傳出引發各界關注，縣府出面協調，要求前經營者繳清稅款，業者在法拍當天上午11時，也就拍賣開始前3小時，繳清欠稅款40萬元，花蓮分署指出，當天有一民間公司出面繳清欠款，並聲請撤銷查封，即公告停止拍賣。

多年前，花蓮港高爾夫球場經營者被縣府就租金等疑慮進行官司訴訟，目前由花蓮縣政府教育處管理，教育處代理處長饒忠今受訪表示，當初點交時，因部分建物沒有權狀，沒辦法登錄，稅籍也因此仍掛在前經營者名下，才會因對方欠稅遭法拍。目前積欠稅款已經繳清，縣府正辦理與稅籍改回縣府名下，未來不會再發生同樣情況。

因花蓮港高爾夫球俱樂部具備文資身分，文化局指出，法拍不影響文資身分，且已獲文資局補助核定修復再利用計畫，今年將辦理調查研究，若未來縣府取得所有權，後續將持續爭取規畫設計、修復工程經費。

(中時 )