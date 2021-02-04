建於1935年的「花蓮港高爾夫球俱樂部」，前年底被登錄為縣定古蹟，因前經營者欠稅40萬元，建物險些遭法拍，消息傳出引發關注，縣府緊急協調業者，就在法拍前繳清欠稅金額，停止拍賣，縣府表示，將研議取回所有權，調查研究後再規畫修復方向。
花蓮港高爾夫球俱樂部建築經歷日治時期及戰後時代，反映1930年代東部運動競技史發展歷程，建築採鋼筋混凝土構造，以西式木桁架支撐圓弧形屋頂，外觀具備現代表現主義造型特徵，具高度歷史價值，花蓮縣政府於2019年12月指定為縣定古蹟，成為花蓮第19個縣定古蹟。
位於美崙高爾夫球場內的縣定古蹟「花蓮港高爾夫球俱樂部」，因前經營財團法人花蓮高爾夫俱樂部，滯欠營利事業所得稅40萬元，法務部行政執行署花蓮分署公告2日拍賣其名下未辦保存登記建物群5棟，合併拍賣底價550萬元，據文化資產保存法規定，古蹟主管機關有優先承買權。
古蹟被拍賣，消息傳出引發各界關注，縣府出面協調，要求前經營者繳清稅款，業者在法拍當天上午11時，也就拍賣開始前3小時，繳清欠稅款40萬元，花蓮分署指出，當天有一民間公司出面繳清欠款，並聲請撤銷查封，即公告停止拍賣。
多年前，花蓮港高爾夫球場經營者被縣府就租金等疑慮進行官司訴訟，目前由花蓮縣政府教育處管理，教育處代理處長饒忠今受訪表示，當初點交時，因部分建物沒有權狀，沒辦法登錄，稅籍也因此仍掛在前經營者名下，才會因對方欠稅遭法拍。目前積欠稅款已經繳清，縣府正辦理與稅籍改回縣府名下，未來不會再發生同樣情況。
因花蓮港高爾夫球俱樂部具備文資身分，文化局指出，法拍不影響文資身分，且已獲文資局補助核定修復再利用計畫，今年將辦理調查研究，若未來縣府取得所有權，後續將持續爭取規畫設計、修復工程經費。
(中時 )
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