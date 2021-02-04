指揮中心指揮官陳時中昨接受媒體專訪時透露，國人有機會在6月接種疫苗，疫苗開打後，邊境政策也會跟著改變，待國人接種率達6成，入境後的居家檢疫可依國家從14天縮減到10天、7天或3天，另外，究竟甚麼時候可以出國，陳時中表示，這得考量4大因素，其中包括疫苗到貨速度、施打效率等。

陳時中今於記者會中表示，國人有機會於6月接種疫苗，疫苗施打後，若接種率達6成，入境後的居家檢疫可依國家從14天縮減到10天、7天或3天。陳時中說，這些都是指有效的施打疫苗，包含有效性，萬一注入生理食鹽水，注入100次都沒效，要考量有效性，效果8成的話，起碼要打到8成，前提是效果有達到6成，再來思考社區有一定的防護力，邊境再來開，促進經濟流動，一方面也保護社區安全。

至於何時出國，陳時中表示需考量4個因素，包括「到貨速度」、「施打效率」、「民眾意願」，還有病毒會「變異」的變數，若將來有疫苗後，社區有基本防護力的時候就會逐步讓管制措施慢慢變鬆。

陳時中說，不會說是一下就跳一大節，是逐步根據各國疫情狀況還有PCR檢驗狀況，國內洗手、口罩遵從度相互配合，選擇最適當的方案。他強調，疫情不是靜態，病毒會變異，若沒有變得太快，就可以期待，但還是有病毒變異的存在。

外界最關心，變種病毒一變再變，疫苗效力到底有沒有用？張上淳表示，病毒一再變異，昨天確實看到又有新的基因變異E484K，確實會讓人擔心打疫苗後的免疫力是否不足，導致下降，是否和南非病毒株一樣情形，英國新出現的變種病毒株，也有報導暫時稱為肯特變種病毒株，確實值得密切觀察。

(中時 )