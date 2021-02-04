友達(2409)今天召開法人說明會，公布2020年第4季合併營收為805.4億元，季增10％，毛利率為16.9％，營業淨利為82.8億元，歸屬母公司業主之淨利為84.4億元，每股盈餘為0.89元。累計2020年全年合併營收為2709.6億元，年增0.8％，毛利率8.4％，歸屬於母公司業主之淨利為33.8億元，每股盈餘0.36元。

出貨量部分，2020年全年面板總出貨面積達2,554.7萬平方米，較2019年總出貨面積2,560.2萬平方米微幅下降0.2％。

友達指出，2020年自年初疫情爆發以來，面板產業走過上半年的營運低潮。第2季底開始，在宅經濟帶動下需求回溫，轉為供不應求，公司的營運狀況也從年初的谷底逐季向上攀升。

展望2021年，產業供需可望維持在相對健康、平穩的狀態。友達仍將致力於價值轉型，透過往高端產品及場域經濟的布局，推動雙軸轉型策略。

(時報資訊)