雲林縣四湖反風車自救會今在民進黨立委劉建國、國民黨立委鄭正鈐、民眾黨立委蔡壁如陪同下，今在立法院針對台電及民間風電業者，即將在雲林沿海鄉鎮建造97座風力機組發出怒吼。（朱真楷攝）

風力發電雖被視為綠色能源，但約莫自2005年以來，渦輪機組發出的噪音污染，就不斷引來周圍村落民眾的抗議。爭議的是，儘管受害民眾直指噪音令人難受，但風力機發出的聲音屬於低頻，環保單位若以「分貝機」測量，這類「低頻音」往往會被淹沒在環境當中而無法測出，也讓這類傷害成為偏鄉民眾有苦難言之痛。

雲林沿海偏鄉民眾憂慮家鄉被「種下」風力發電機後，葉片運轉發出的低頻噪音，恐成為終生躲不掉的危害，因而找上朝野立委北上陳情，要求風場位置不應距離村落僅250公尺。只是，受邀出席的公部門代表，在會中所做出的回應，也讓人不難理解，為何這群民眾會如此憤怒。

與會的環保署法規科科長梁淑婷說，雖然目前風場規模跟以前不一樣，但建制的位置確實不用環評，「你們的建議我們會參考，再看要不要調整。」經濟部能源局電力組科長江威君也說，風組聲音只要距離200到300公尺，「就會跟環境噪音差不多」，但民眾的意見會再納入考量。

經濟部能源局電力組組長吳志偉更意有所指地說，陸地風機容易造成困擾我們承認，在這段時間空污嚴重，希望空氣好一點，就要多用風力發電；尤其去年用電成長約10％，「區域不平衡我承認，這些設備大家都不喜歡，但電是大家要用的。」

此話一出，引來現場一陣騷動，聲援居民的耘林藝術人文生態關懷協會理事長林富源抨擊，「電是大家一起用這句話，新增用電最多電的老百姓還是工業用電，經濟部不要含糊其辭！」

回顧過去類似抗爭，受害者只要發出不滿，往往會被公部門以「大我」為由洗臉，今天這場記者會，無疑再次讓人看見公部門對於弱勢者期待的忽視。

然而，風力發電引起的噪音來源，除了葉片轉動的明顯風切聲，發電機組與變速箱也會出現另一種低頻噪音。後者的聲音，就類似電冰箱的低鳴聲響，若以一般分貝機測量，往往不易測出，但只要長期居住在周圍，就極易對人體產生不適，醫學上也認定這類音，會讓人分泌皮質醇，造成負面情緒，衍生睡眠障礙等連串健康風險。

而今天出席記者會的民間團體、民眾，主要訴求並非「反綠能」，而是希望能有「乾淨綠能」，也就是呼籲環保署修改《開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準》，將現行機組周圍250公尺內沒有民宅就可「免環評」的規定，改為更為嚴苛，才能終止風機緊鄰村落的現況。

只是，儘管陳情訴求明確，環保署、經濟部官員仍有意無意地把問題導向「台灣不能缺電」的方向，每次發言完，與會者神情都顯得相當無奈，甚至舉手試圖反駁。

環境權保障基金會研究員許博任表示，現行風機距離村落250公尺即可無須環評的規定確實過於寬鬆，政府應參考國際標準，依照葉片直徑的倍數，來制定安全距離的計算方式，並重新調整環評的認定標準，才能因地制宜解決風力發電的負面影響。

(中時 )