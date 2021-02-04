櫃買中心4日表示，為活化資本市場籌資環境，配合增修相關規章，對於發行人以科技事業、文化創意事業或多元條件方式掛牌上櫃者，因其掛牌時原即毋需具備獲利能力，且其營運模式短期間尚無法獲利，多有仰賴私募資金挹注，為提升相關私募投資意願及兼顧股東權益，若經股東會特別決議通過並同時符合一定條件下，放寬該私募有價證券未來亦得豁免獲利能力標準補辦公開發行與上櫃掛牌，故修正「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」及「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」相關條文。

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