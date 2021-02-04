活化籌資環境 櫃買中心修正規章 14:262021/02/04 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心4日表示，為活化資本市場籌資環境，配合增修相關規章，對於發行人以科技事業、文化創意事業或多元條件方式掛牌上櫃者，因其掛牌時原即毋需具備獲利能力，且其營運模式短期間尚無法獲利，多有仰賴私募資金挹注，為提升相關私募投資意願及兼顧股東權益，若經股東會特別決議通過並同時符合一定條件下，放寬該私募有價證券未來亦得豁免獲利能力標準補辦公開發行與上櫃掛牌，故修正「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」及「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」相關條文。 《櫃買市場》活化籌資環境 櫃買中心修正相關規章 櫃買中高階人事 異動 (工商 ) #櫃買中心 #規章 #條件 #獲利能力 #審查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 半年限定 星宇小舖三創快閃門市開張 04:102021/02/04 產業．科技 友訊取得Cyberbit台灣代理權 為搶食資安市場添火力 12:022021/02/04 財經 買嘸疫苗 6成民眾憂防疫破功 04:102021/02/04 焦點要聞 聚陽Q1營運衝兩位數成長 04:102021/02/04 證券．權證 單身男買車抽中女友 業者下秒送上真人正妹 12:462021/02/04 搜奇 散戶230元不敢買、600元衝去買 存股達人：我沒買台積電3大理由 13:302021/02/04 財經 淡海輕軌第二期路線 依據民意改河岸方案推動 16:402021/02/04 區域情報-新北 ESG 國銀力挺、基金排隊送件 04:102021/02/04 財經要聞 《航運股》法人讚聲 陽明今年獲利飛揚 11:592021/02/04 財經 兄弟詐賣靈骨塔 騙30老人4000萬 04:102021/02/04 社會新聞 阿里擬發債 最多50億美元 04:102021/02/04 財經要聞 財經熱門新聞 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 澳龍蝦無法銷陸 意外讓一處漁民從谷底翻身 - 財經 比稀土更珍貴？ 陸手中逾8成 澳急了將重開舊礦 - 財經 《台北股市》台股鼠年5日封關 17日牛年開市 - 財經 《半導體》外資冷眼 穩懋重傷 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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