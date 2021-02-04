法務部長蔡清祥今天說，為鼓勵肯定職務評定達良好的檢察官，年前獲獎金，經由檢審會改變審議方式及他簽核後，良好者2日已獲獎金，21人未達良好破紀錄，另少數人退回須重審。

未達良好的21人，包含去年間因言行違失被曝光的橋頭地檢署靳隆坤開庭看報、新北地檢署吳宗光溜班按摩、新北地檢署顏汝羽不正訊問、台北地檢署劉承武咆哮住戶。

法務部官員指出，檢察官職務評定分為「良好」、「未達良好」兩種，類似公務員考績的「甲等」、「丙等」；「良好」可獲1至2個月俸的獎金，「未達良好」沒有獎金。

依據檢察官職務評定辦法第7條規定，受評人有懲戒、判刑確定、曠職2天以上、請假超過半年等事由，「應」評定為未達良好；至於案件遲延、怠於職務、言行不檢、品德操守與敬業精神不佳等，則「得」評定為未達良好。

法務部官員表示，往年由各檢察署就所屬檢察官職務評定「良好」或「未達良好」後，送檢察官人事審議委員會審議，再由部長核定確定，但往年經驗顯示，檢審會若就其中1、2個要退回，即影響全部檢察署都要延宕，去年延宕到4、5月才確定。

有鑑於此，蔡清祥指示超前部署，將檢審會的審議方式，改成以一個一個檢察署為審議單位，這樣一來，若有某個地檢某人要被退回，只有這個地檢會受影響，其他沒爭議的檢察署就可以先審議通過。

法務部官員指出，獲檢審會審議評列良好的1000多名檢察官中，有個位數的人被蔡清祥退回，他們大都有法定「得」未達良好的事由，後續將由檢審會重新開會討論審議。（編輯：陳仁華）1100204

(中央社)