P.LEAGUE+聯盟(PLG)於4日公布了1月份最有價值球員,由福爾摩沙台新夢想家小洋將塔克(Anthony Tucker)以1分之差,驚險擊敗桃園領航猿洋將里德勝出,成為聯盟史上第1位獲選單月最有價值球員的洋將,史上首位單月最有價值球員是去年12月MVP台北富邦勇士張宗憲。

塔克在1月一開賽就猛虎出閘,3日單場攻下42分創下聯盟紀錄(另有11籃板),休息1周之後手感依舊發燙,9日又攻下41分外加10籃板,總計1月共出賽7場,塔克就有5場得分超過20分、平均得分27.3分也是單月第2,能裡能外的多樣化得分手段,讓塔克成為夢想家穩定的得分點,也幫助他在競爭激烈投票中,以總分29分拿下1月單月最有價值球員。

在場上被稱為「老師」的塔克,一直將「Adversity causes some men to break;others to break records.(有的人在逆境中崩潰,另一些人在逆境中創造奇跡)」這句話奉為座右銘,期許自己不畏逆境、勇於接受挑戰,並且進而創造不朽。再次恭喜塔克成為聯盟史上首位獲選單月最有價值球員的洋將。

(中時 )