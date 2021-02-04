中信兄弟「猛象」隊徽從2015年使用至今，大象的兇猛眼神以及兩根尖牙是最大特色，不料昨日傳出隊徽被大陸足球隊抄襲，中國大陸足球乙級聯賽昆明鄭和船工昨日發表新隊徽，顏色、外型跟兄弟猛象相似度高達95%，讓中職球迷全傻眼。

中乙球隊雲南昆陸俱樂部日前宣布更名為「昆明鄭和船工」，贏得大陸球迷好評，昨日公布新隊徽，結果竟然跟中信兄弟隊徽近乎一樣，比較兩邊隊徽，同樣是黃、藍色系，昆明鄭和船工只是把兄弟隊徽水平翻轉，猛象的眼神、象鼻紋路、尖牙等幾乎完全複製，等於只把猛象LOGO的棒球、球帽拿掉而已，可以說抄很大。

根據「昆明鄭和船工」的新聞稿，解釋「帆船元素是對鄭和下西洋船隊的簡化設計，船帆上的大象是船工們的圖騰，大象以及船頭雲朵般的浪花表示我們是一支屬於雲南的球隊，大象、帆船、翻滾的浪花，象徵著鄭和船工們齊心協力同舟共濟、乘風破浪勇往直前的精神。」不知情的大陸網友還紛紛稱讚，「隊徽非常亮眼」、「隊徽設計感很強，愛了愛了」、「太有內涵和文化了」、「牛逼，好看！」。

殊不知隊徽就是抄襲中信兄弟，中信球團自2014年接手後，2015年由運動設計團隊沛肯設計新LOGO，一改過去可愛形象，以酷潮兇猛風格重新出發，當時兄弟解釋新隊徽，「黃色猛象露出長長尖牙，穿戴丈青色球帽，外框背景則是本壘板外型，兩支尖牙代表土、洋選手並重。」

目前中信兄弟球團已經得知被抄襲，將由法務部門處理，抄襲事件也延燒到「昆明鄭和船工」官方微博，不過球隊並沒有做出任何回應。台灣網友則在網路上留言，「還真的是有87%像」、「全抄欸 不演的」、「這不是抄襲了，根本是複製貼上再改掉棒球元素」、「那個鼻子也改一下吧 直接把棒球塗掉就用連曲線都一樣」、「很明顯是用抄的，但又抄得很沒質感」。

中乙球隊雲南昆陸日前更名為「昆明鄭和船工」，隊徽也有變化。（截自微博）

中信兄弟猛象隊徽自2015年使用至今。（中信兄弟提供）

(中時 )