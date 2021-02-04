COVAX今天已經公布第一波會配送的名單，國人關心，台灣將會拿到多少數量？陳時中表示，他們最後會再通知我們，陳時中強調，COVAX是公平透明的平台，會把要分配的基本數量、方向、時間在平台公布。

陳時中表示，COVAX平台已經發揮初步效能，第一劑會陸續釋放，台灣與其訂有合約在。至於數量、品牌、何時到貨？陳時中再度強調，「有答案就會跟你講，確定就會報告，但可以確定的是他們已經開始行動了。」

對於拿到疫苗後的優先施打順序，陳時中說，已經公布過順序，基本的結構，當然會根據拿到的量，這次大家知道是要打兩劑，每批的量不見得多或是少，各有不同，也要選擇適合的族群，原則上不變的是幫我們對抗病毒的人為優先，醫護、應變醫院裡面的醫護又是重中之重，守住國門的防疫人員，防疫計程車功勞也很大，集中檢疫所也都有這些問題，基本上概念以保護對抗病毒保護人們將康的人為優先，安全就會增高了。

陳時中說，前天指揮中心也有開會，有跟各政府不同單位各部會請他們就我們所提出的不同人類有分類的情況，請他們回去檢視造冊，把人員的造冊做好來，第二，主管事業中有些事我們指揮中心沒想到而他們認為必要的提早提出來，讓及早的作業可以比較完全。

既然COVAX公開透明，為何指揮中心不能也公開透明向國人報告數量？陳時中回覆，「WHO的情況跟我們不同，華盛頓郵報都有寫，我們還是有我們擔憂跟顧慮的地方在。」

陳時中接受媒體專訪時，首曝疫苗開打後的全新境管策略，及國人可赴日自由旅遊時間點。他今天回應表示，沒有人問我特別想去日本，我是分析日本進來，1月7日過了一周到達最高峰，慢慢往下降，情況慢慢變好，從七千多到現在兩千多，我認為他們為東奧做準備，如果接種速度夠快，辦理東奧情勢會比較有利，陳時中認為是還在控制之下，若屆時雙方有所往來，是有所期待的。

(中時 )