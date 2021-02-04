「星爺」周星馳舊愛于文鳳，去年為了爭投資佣金，一狀告上法院，雖然最後敗訴，還要付訴訟費，不過現傳出她情場得意，和廖創興銀行第三代後人廖駿倫10年戀情修成正果，已低調登記結婚。

據《東網》報導，49歲的于文鳳驚傳和65歲的銀行第三代後人廖駿倫結婚，而記者致電給她，她僅低調表示，「多謝，但其他的不想講，bye bye！」間接證實喜訊。

廖駿倫是廖創興銀行第3代後人，之前有過一段婚姻，前妻是香港紗廠老闆王統元的外孫女梁煒，兩人育有3名子女，並於2001年離婚。而于文鳳過去最著名的戀情，就是和周星馳的10年情，不過他們於2010年分手，

于文鳳在交往期間，曾幫周星馳操盤投資房產，去年她將周星馳告上法院，追討港幣7000萬元（約台幣2.6億元）的投資佣金，並表示周星馳有書面和口頭協議，她可以分到所投資的所有產品中的一成利潤。

不過周星馳出庭稱這些只是「情侶熱戀中的情話，並無法律效力」。而在訴訟期間，于文鳳稱和星爺交往後期常吵架，最後於2010年3月分手，而周星馳則表示自己是同年7月，看新聞才知道于文鳳與廖駿倫交往，最後正式分手，而法院最終判于文鳳敗訴，還要支付周星馳的訴訟費。

(中時新聞網)