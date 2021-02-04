為落實「0-6歲國家一起養」，行政院今宣布提高「育兒津貼」與「托育補助」。對此，私幼業者認為是政府送的「賀年紅包」，也有家長因此想將小孩從公幼轉到私幼去；但托育政策催生聯盟則擔心，私幼可能「補多少、漲多少」，最後家長負擔並未減輕。

中華民國幼教聯合總會總會長、私幼業者洪懿聲表示，這項加碼為台灣低迷的出生率注入新意，育兒津貼雖非一步到位「倍增」，但政府能全面照顧6歲以下的幼兒，樂見蔡英文總統年前送給全國幼兒家長政策「大紅包」。

不過洪懿聲表示，現在2-5歲（未滿）的育兒津貼是直接補助給家長，但5歲以上未滿6歲的就學補助卻是透過幼兒園補助家長，造成不便。他建議行政單位應盡速研擬轉換機制，達到「一次申請，補助至6歲」，這樣更便民。

托育政策催生聯盟則提醒，這項政策讓送托私幼的家長得以領取加碼的育兒津貼，但過度仰賴育兒津貼恐怕只會造成大量私幼價格上揚，「補多少、漲多少」只會使補助轉手送到營利的托育業者手中，家長負擔未減輕。

鄭姓家長表示，她有一個小孩讀公幼，但每天下午3、4點就放學，無法滿足雙薪家庭的需求，他們每個月還要花1萬元找人照顧小孩放學後到他們下班這段時間。現在政府「育兒津貼」提高了讀私幼的補助，她正慎重考慮將小孩轉到私幼就讀，以配合自己的下班時間。

教育部長潘文忠則說，政府想法是，小孩如果無法讀公共化幼兒園，而要去讀私幼的話，那就設法減輕家長的負擔。現在私幼平均每月收費1萬3200元，即使政府每月補貼5000元，家長還是要負擔8000多元。而讀公幼、非營利或準公共幼兒園，明年8月起，每月分別只要繳1000元、2000元、3000元，家長負擔還是比較少。

這項政策對私幼業者最有利，托盟擔心最後淪「補多少、漲多少」，家長負擔仍未減輕。潘文忠說，私幼漲學費要提出明確理由，並經過地方主管機關審議通過，不是自己想漲就可以漲；另外，也有申訴機制，可以避免政府美意被私幼濫用。

(中時 )