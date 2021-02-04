日勝生（2547）今（4）日表示，插旗北中南大型開發案，全年將火力全開。日勝生將打造台北市中正區的國泰世華商銀館前聯合大樓都更案，為A辦大樓，目前正在議約，最快上半年正式與國泰世華銀行簽約。

日勝生表示，繼2020年第一季日勝生與臺鐵局簽訂「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」案，以規畫高雄站東約8,378坪都更基地之後，2020年第四季又揮軍台中，與台中市政府簽訂台中捷運綠線「文心崇德站」與「文心櫻花站」土地開發案投資契約。

其中「文心崇德站」，基地面積約700坪，「文心櫻花站」基地面積約500坪，計畫運用TOD（大眾運輸導向開發）都市發展模式，以共構型態與已完工之捷運站體結合，設計集合式智慧綠建築，配合臺中公共捷運系統發展經濟新地標。 日勝生也於2020年12月獲選「臺北市中正區公園段二小段246地號等25筆（原28筆）土地都市更新事業計畫」新實施者案最優申請人，待議約完成後，計畫於2021年上半年簽署投資契約書。

日勝生表示，中正區都更案基地位於館前路與信陽街口館前聯合大樓，主要為第四種商業區，並涵蓋部分道路用地，土地面積約599坪，法定建蔽率75％，法定容積率800％。

日勝生初步規畫發揮館前路商業精華區與五鐵共構優勢，開發此案為A級辦公大樓智慧綠建築，成為傳統城區都市更新標竿。 另外，今年日勝生的指標大案康養園區「日勝生銀光計畫-三芝案」，已於2020年6月開工，依董事長林榮顯全世代照顧理念，新創租售複合營運的日勝生銀光計畫，自2020年11月潛銷期即受矚目。

至於日勝生循環經濟事業日鼎水務，建造桃園北區水資源回收中心二期擴廠工程，則於2020年12月完成桃園水資中心二期擴廠，並接通桃園北區115公里地下管網。

除提前一年達到10萬戶家庭接管戶數，完成每日可處理污水量10萬噸，另使用具有專利的BioNET（生物網膜）結合MBR（薄膜生物反應）過濾技術，每日可產生3.1萬噸可循環利用再生水。

(工商 )