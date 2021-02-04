農曆新年連續假期即將到來，康健人壽於春節期間持續照顧保戶需求，提供完善貼心的保戶服務，除了提前給付滿期金讓保戶安心過好年之外，更提供24小時不打烊的網路投保意外險服務，讓有保險需求的民眾可以隨時透過手機和電腦為自己獲取完善保障。此外，康健人壽的保戶平台讓保戶可以隨時上線查詢並管理自己的保單狀態，包括繳費狀況或提出保單資料變更申請，春節防疫期間不用出門也能輕鬆辦理保單事務。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，春節假期與家人團聚之際，有鑑於新冠肺炎疫情逐漸升溫，提醒民眾還是要妥善做好防疫措施，盡量減少非必要的外出和與人接觸機會。

康健人壽提供網路投保專區，讓民眾在家拿起手機就可完成意外險投保，e指輕鬆獲得百萬保障。保戶如有保單相關問題，每天早上9點至下午6點都可撥打康健人壽客服電話02-6623-3688，也可多加利用康健人壽網路保戶專區服務平台、手機APP等方式，隨時透過不同電子裝置查詢自己的保單，只要上網加入會員註冊帳號，無須臨櫃辦理，馬上就能e指掌握所有保單資訊。

為讓保戶安心過年，康健人壽特別提前在2月5日給付春節假期間（2月10日到16日）到期的滿期金。另外，若保戶在春節期間剛好遇到展延寬限期、催告通知、投資型保單帳戶價值不足等情況，保費繳納到期日將自動延長到2月17日，讓年假期間保障持續不中斷。連假期間若需繳納保費，保戶可以透過ATM轉帳或康健人壽網路保戶專區服務平台，以活期帳戶轉帳支付保費。

同時，春節假期出遊旺季也要留意可能遭遇到的意外風險，康健人壽於網路投保平台提供一天1元左右的「e元好康」意外傷害險方案，讓民眾透過手機或電腦就可投保，輕鬆享有最高百萬元的意外保障。若提高些預算，一天加2元就可再擁有傷害醫療實支實付保障，為自己和家人做好萬全的防護。另外，即日起至3月31日，註冊成為康健人壽網路投保新會員，即可獲得全家49元購物金，完成投保還可抽iPhone12 。

康健人壽的好在康健會員平台除了提供民眾健康生活所需的豐富資訊外，即日起至2月28日，註冊成為好在康健會員平台新會員除了可領取全家39元牛年發財金外，再加碼抽SOGO 1,000元禮券。

好在康健會員平台提供免費360°康健指數線上檢測，協助會員了解自己在親子、社交、工作、身體、財務共五大面向的健康狀態，會員於新春期間完成「360°康健指數-社交面向」檢測，還可享全家500元購物金抽獎資格。

(工商 )