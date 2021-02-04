冠軍廚神劉雪玲當場炒作客家小炒給苗栗縣長徐耀昌等人嘗吃。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

三灣鄉「阿戊嫂的店」榮獲客委會「2020客家小炒全國爭霸賽」全國總決賽冠軍，為縣爭光，縣長徐耀昌4日上午特地前往店裡頒贈「客庄廚神」木匾，表達恭賀之意，並歡迎大家新春假期來苗栗遶山花，品嚐好食的客家好味緒。

客家小炒是客家傳統料理中四炆四炒的一道美食，也是每個客家鄉親從小到大舌尖上的共同記憶。因為去年新冠病毒疫情嚴重衝擊國內民生產業，客庄餐廳更是首當其衝，客委會希望透過舉辦大型料理賽事，行銷客家美食，刺激客庄觀光餐飲業，以吸引大家到訪客庄觀光，活絡當地經濟，特地舉辦首屆「2020客家小炒全國爭霸賽」，賽事競爭相當激烈，先在全臺北、中、南、東4區舉辦初賽，再由各區選出優勝店家進入總決賽。

縣長徐耀昌4日上午到阿戊嫂的店贈匾表揚恭賀，他表示三灣「阿戊嫂的店」主廚劉雪玲一路過關斬將，展現精湛廚藝，在中區初賽從30隊參賽隊伍中脫穎而出榮獲亞軍，之後持續研究精進菜色，最終在全國總決賽32間優勝店家中拿下冠軍，表現亮眼、實至名歸。

徐耀昌說苗栗是觀光大縣，景色優美，春節將屆，歡迎大家新春期間來苗栗遶山花，採果泡湯賞花，別忘了也要品嚐客家好味緒。

劉雪玲表示初賽後，為在總決賽獲得佳績，他在五天內總共練菜7次，不斷研究改善，決定在客家小炒內加入傳統米飯呈現客家精神，最終不負眾望獲得總決賽冠軍，他很開心能以客家小炒等美食提升客庄知名度。

(中時 )