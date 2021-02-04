中華網龍旗下經典港漫線上遊戲《中華英雄Online英雄無敵》今（4）日改版登場，本次新版本加入全新英雄卡片系統及多項系統優化，同步開放新伺服器，官方並預告開發中玩法「無盡踢館」、「英雄之靈」將陸續推出，要帶給玩家充滿熱血、情懷和回憶的遊戲體驗！

經典港漫英雄齊聚一堂

《中華英雄Online》改編自暢銷港漫同名作品，遊戲中集結眾多知名的原著角色，如大名鼎鼎的華英雄、無敵、潔瑜、桃子、劍聖、火四郎、木修羅、白素蓮、生奴、鬼僕、羅漢、力千鈞、錢無義、金龍頭、黑龍司令、金獅、銀牙、銅拳、鐵臂、撒旦將軍、紫郢、紫青等人，每位英雄都有獨自的拿手絕活，邀請玩家回歸體驗！

全新「英雄卡片」收集系統登場

「英雄卡片系統」今日正式實裝上線，為玩家記憶中各個經典人物打造專屬卡片，目前已有30多位卡片陣容，每張卡片都有不同的能力加成，還能依據不同英雄間的羈絆來收集卡片組合，進而獲得額外的能力加成，玩家只要新創角色達等級5，即可免費領取四張「龜島四害」的精美卡片！

每日登入簽到 好禮送不停

此次改版也加入了每日簽到系統，每天登入簽到即可獲得豐富獎勵，除了練功升級必備的成長資源外，還有坐騎、武器造型、整套時裝等，如果當天忘記簽到，隔日還能使用補簽功能簽到，超值好禮讓玩家拿好拿滿！

此外，Facebook粉絲專頁讚好活動火熱進行中，只要達標就可領取多項升級資源，還有機會獲得「無敵神獸外型」、「英雄祝福丹」、「龍騰虎躍丹」、「華英雄神獸外型」。

每日登入簽到 好禮送不停

「無盡踢館」、「英雄之靈」全新玩法預告

為帶給玩家更多PK樂趣，遊戲後續也將開放充滿挑戰性的全新玩法「無盡踢館」，玩家將在踢館中面對更多強敵，再次感受強者生存及爽快的戰鬥體驗，值得一提的是只要玩家戰力越強，突破更高難度的關卡，所領取的獎勵也會越豐富！

未來還將加入新功能「英雄之靈」，玩家可以在緊要關頭化身為傳奇英雄，運用英雄之力對抗眼前宿敵，還能培養、增強自己心儀的英雄之靈，借助英雄們傳承下來的力量橫掃中華！

「英雄之靈」功能 化身傳奇漫畫英雄

大幅調整升級系統 全套+10裝備免費送

《中華英雄Online英雄無敵》與時俱進，為滿足現代玩家遊玩需求，也大幅調整升級系統及職業平衡，並推出超值福利活動，只要達成指定階段任務，除了可以獲得豐富道具資源之外，還能在等級0、40、70領取全套+10的完美藍色裝備，幫助玩家輕鬆練功，成長速度突飛猛進！再搭配創角活動贈送的一系列獎勵，玩家無論是否課金，都能盡情享受暢快的遊戲體驗。

全套+10裝備免費送

(科技)