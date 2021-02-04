澳洲不少媒體稱龍蝦無法銷往最大買家中國大陸，反而讓澳洲人實現「龍蝦自由」，但更開心的可能是去年因疫情、中美貿易戰跌到谷底的加州龍蝦業者。有批發商表示，拜中澳貿易戰之賜，中國市場改採購加州龍蝦，每磅龍蝦已由8美元暴漲到每磅40美元。聖芭芭拉漁市總裁佛斯(Chris Voss)說：「我堅信海鮮要在原產地出售。但從經濟上來講，不賣給出價最高的人沒有任何意義。」

聖芭芭拉(Santa Barbara)自1870年代早期就成為加州首個龍蝦捕撈漁場，近年隨著美國人飲食習慣更偏向螯蝦(俗稱小龍蝦，淡水品種)，大部分加州龍蝦都出口到中國大陸。據加州大學聖地牙哥分校2016年的研究統計，加州95%以上龍蝦都賣到大陸市場。現在由於太平洋另一頭2個國家打起貿易戰，這裡的漁民正享受需求激增、錢數到手軟的好處。

海鮮批發商索薩(Gabriel Sosa)說：「20年來我為每磅龍蝦付過的最高價格是25美元，但是今年它高達40美元，你很難想像1、2季之前每磅只要8到10美元。」

加州龍蝦價格可以說完全跟著中國市場浮動，去年初由於疫情先爆發在中國，原本需求最大的春節檔期幾乎沒有進口龍蝦，接著美國出現疫情而且迅速超越世界上任何國家，加上川普(Donald Trump)發動的貿易戰和隨之而來的中國反制，去年2月美國海鮮對中國出口暴跌44%。

《關於新冠危機對美國海鮮產業的影響》共同作者之一懷特(Easton Whtie)說：「美國海鮮產業主要取決於兩件事，國際貿易和餐館銷售，因此完全不能免於2個最重要市場受到疫情和隨之產生的封鎖措施影響，更何況還有人為因素。」

但是人為因素卻是這波瘋狂漲價的推手，因為中國、澳洲爆發了更劇烈的貿易戰，政治上的糾粉，使得澳洲龍蝦完全被排除在中國市場之外，但需求卻沒減少，於是加州龍蝦重新取得優勢。

當然，完全依賴單一市場也會有風險。索薩說：「上周四我們的採購價是每磅33美元，但是我之後接到電話，由於中國又出現疫情，一些市場再次關閉，隔天就馬上跌到每磅23美元。價格一直在變化。」

聖芭芭拉漁市總裁佛斯告訴半島電視台(Aljazeera)：「聰明的漁民會在價錢好的時候多賣點並存下錢來。這是個昂貴的行業，而且有很多起伏。我們確定知道的一件事是，好光景不會永遠持續下去。」

對中國市場依賴似乎很難改變。加州大學聖地牙哥分校海洋中心的研究員透莉(Theresa Talley)說：「中國消費者通常比加州消費者樂意為龍蝦付更高的價格。所以對漁民來說，激勵就是出口到中國。」

(中時新聞網)