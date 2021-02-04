華夏科技大學今年2月22日到3月19日將於華夏藝廊再度展出「華夏心，手繪情」。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學今年2月22日到3月19日將於華夏藝廊再度展出「華夏心，手繪情」。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學2020年2月17日華夏藝廊成功展出「華夏心，手繪情」由於展覽成功、反應熱烈，應校友、民眾要求，今年2月22日到3月19日，手繪情又一章將於華夏藝廊隆重登場。

展覽成員包括建築系、數媒系、室設系、妝應系設計學院師生：陳燦榮建築師、張正賢建築師詹朝根設計師、李萬秋建築師、黃永昌建築師、黃居中建築師、黃子穎、設計師李明達博士、謝燦羽博士、王力安建築師、黃詣迪建築師、鄒家鈺教授、施恆慧博士、杜魯海校友、在學學生戴嘉良、李佩霜、邱奕順、石妤婕、吳韋震、范緯淳。

華夏科技大學表示，設計力即國力，疫情飄忽不定，政治環境瞬息萬變。藉由手繪，靜心觀察環境、人物、思考。沉澱心靈，轉化情緒，去蕪存菁。捨去繽紛蕪亂，省視自我，回歸生命價值與基本盤。

華夏科大自民國55年來創校以來，誠信勤恆之辦學初衷。彰顯師生之社會責任，美化人生，攜手前行，共創未來。

(中時 )