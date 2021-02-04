教育部長潘文忠昨(3)日表示，高中以下學校新學期開學全面延後，台大醫院小兒部主治醫師李秉穎今(4)日則在臉書發文質疑，此舉是外包消毒來不及因應，校園消毒無法妥善處理，衛福部長陳時中則說，教育部已做通盤考量，也考量到清潔人員1年來工作十分辛苦，才會如此決定。

李秉穎在臉書發文表示，看來延後開學的真正原因是「春節連假最後一天與開學日僅隔一天」，外包消毒來不及一天內作業完畢。

李秉穎質疑，「這邏輯很奇怪」。放假時，學校不會有病毒污染源，應該是校園最乾淨的時候。那麼煞有其事地在校園最乾淨的時候全校消毒，但事實上，開學後校園污染的可能性才會因為師生進入而提高，後者反而不必全校消毒？

陳時中今日在指揮中心記者會中表示，今年農曆春節年假時間時近開學，教育部在通盤考慮後，如此決定也是減少年假群聚，以降低風險，另外也考量到清潔人員1年來辛勞，讓他們年節可以休息。

(旺報 )