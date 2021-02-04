美國聯邦參議院即將在8日當周開始審理以「煽動叛亂」為由彈劾前總統川普一案，數百位國會職員昨（3）日聯合致函參議員，沉痛細數川粉闖進國會當天員工身心受創的經歷，呼籲議員們定罪川普，讓川普再也不能回鍋擔任總統。

數百名美國國會員工聯合發表公開信，敦促參議員在眾議院指控川普煽動叛亂一案上定罪川普。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，超過370位眾議院、參議院員工昨日聯合發布公開信，呼籲參議員在下周開始的彈劾審判中定罪川普。國會員工在信中沉痛細數1月6日大批川粉闖進國會對他們造成身心重創，「我們寫這封信分享我們自己的看法及經歷，不是我們主管的看法。」

「當暴徒衝撞國會警察路障、砸破大門及窗戶、帶著武器闖進國會大廈時，我們許多人就躲在椅子後面、桌子下面、把自己關在辦公室裡，其他人看到電視上的畫面，一邊逃命、一邊慌亂地試著聯絡上他們的老闆及同事。」

國會員工集體指控川普打破230年來美國和平轉移政權的傳統，煽動暴徒闖進國會滋事，甚至「造成一名保護我們、每天和我們打招呼的國會警察被活活打死」，「這個對我們工作場所的攻擊是受到前總統的謊言所煽動。」

國會員工在信末表示，「作為國會員工，我們沒有權投票是否對川普在煽動暴力攻擊國會中扮演的角色來對他定罪，但是我們的參議員有，為了我們及這個國家，我們請求他們投票為前總統定罪，阻止他再次回鍋擔任總統。」

一名熟知起草信件內容的國會員工透露，「沒有人應該在他們的工作場所經歷這樣的事」，強調必須要把國會員工的經歷公諸於世，「創傷就在那裡，創傷是非常真實的，每次只要有新的訊息出現，你就像再次受創。」

(中時新聞網)