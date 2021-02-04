教育部昨宣布高中以下學校、公立幼兒園皆延後至2月22日開學，對此，中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎發文質疑，延後開學的真正原因應該是，年假和開學日只差一天，導致外包的消毒單位來不及作業。

李秉穎今在臉書發文指出，教育部宣布高中以下學校延後開學，其真正原因應該是「春節連假最後一天與開學日僅隔一天」，導致外包消毒來不及在一天內作業完畢。

李秉穎指出，這個邏輯很奇怪，因為學校放假時，應該不會有病毒汙染源，所以應是校園最乾淨的時候，煞有其事的在校園最乾淨的時候進行大消毒，但實際上，開學後師生進入學校汙染機率才會提高，但後者反而不用全校消毒。

針對李秉穎的質疑，陳時中今在記者會上回應，以指揮中心的立場來看，任何群聚能減少都是不反對的。而這次年假結束後一天就開學，時間相當接近，當然也可以讓這些外包公司在年假的時候加班消毒，但教育部考量後認為，延後開學可讓春節大量群聚的風險降低，也能讓消毒單位休息一下。

指揮中心昨在記者會上宣布，高中以下學校延後至2月22日開學，同時指考也改到7月3日開考，若家中有12歲以下小孩需要照顧，家長其中一人可以比照相關規定申請防疫照顧假。

(中時新聞網)