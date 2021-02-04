此處醫美工作室內查獲不少非法醫療器材。（桃園市政府衛生局提供／黃婉婷桃園傳真）

又見越籍密醫！桃園市政府衛生局2月1日會同龍潭警分局執行搜索，再度於龍潭一處民宅查獲非法美容室，40歲武姓越南籍配偶雖不具醫師資格，卻非法提供隆鼻、雙眼皮、玻尿酸等醫療侵入性服務，衛生局依醫師法第28條將武女函送，全案交由桃園地方檢察署後續偵辦。

繼去年11月2起越籍密醫被查獲後，衛生局今年再度接獲檢舉，指龍潭區中興路有越南籍人士於民宅處疑似執行醫療行為。據悉，該處客源除口耳相傳外，也有移工是從臉書獲悉工作室資訊，網頁上貼滿整容前後對比圖片，宣傳醫美成效，不少同鄉見狀紛紛前往捧場，生意極佳。

調查指出，該工作室為武女所承租，專門用來執行美容服務，武女供稱她提供醫療的項目有隆鼻、雙眼皮及消脂針等醫療侵入性服務，工作室內查獲麻醉藥、止痛藥、抗過敏藥及電燒針等多項醫療器具。

由於武女整容收費便宜，價格幾乎是市價一半，每月預計能執行近20場「手術」，每人收取5000元的費用，等於武女每月可收入快10萬元，警方推估，非法醫美工作室共開業1年多，粗估不法獲利高達150萬元。

衛生局長王文彥表示，武女未取得合法醫師資格卻擅自執行醫療業務，可依醫師法第28條規定，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金，呼籲民眾別輕信非法美容行為，倘若發生醫療糾紛將難以釐清相關責任。龍潭警分局訊後已將武女函送，全案將移請桃園地方檢察署後續偵辦。

(中時 )