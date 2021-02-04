29歲大陸女星鄭爽日前被爆和富二代舊愛張恒在美國找代理孕母，取得一對小孩，但鄭爽和張恒事後已分手，鄭爽還被爆要棄養孩子，鄭爽毀滅三觀的發言震驚演藝圈，鄭爽自事發後就神隱至今，不過陸網近日卻傳出，鄭爽透過視訊和一對孩子見面，她還崩潰痛哭向小孩道歉。

鄭爽與大她1歲的張恒2018年因節目《這就是鐵甲》結緣，小倆口愛得高調，還一起上戀愛實境節目，但兩人分手卻分得難看，甚至爆出財務糾紛，鄭爽一狀告上法院，而隨著鄭爽代孕棄養事件曝光後，更重創鄭爽的甜美形象，她還被列為劣跡藝人不得曝光，代言、活動全被撤，鄭爽演藝前途幾乎全毀，不過陸網近日卻傳出，鄭爽透過視訊和一對孩子見面，鄭爽第一句就是說「對不起」，並崩潰痛哭向小孩道歉。

陸網還指出，電話旁還有人引導孩子叫鄭爽「媽媽」，而鄭爽也開始和張恒要討論孩子的問題，由於張恒沒有出現在視訊鏡頭前，加上這項消息沒有獲得證實，不少網友也都抱持懷疑態度，不過這個消息仍在陸網掀起討論聲浪。

其實，鄭爽自棄養事件後就開始神隱，她不只代言、活動全被撤，連微博發文幾乎刪光，代孕棄養聲明也不見，而鄭爽日前則被發現，她悄悄更換微博大頭貼，影像是海邊、沙灘和日落，也讓鄭爽之後的一舉一動都引發關注。

(中時新聞網)