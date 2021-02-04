原相(3227)今(4)日舉辦法人說明會，2020年受惠滑鼠、遊戲機、安防等各產品線出貨暢旺，原相每股獲利10.6元、大賺一個股本，創下近12年新高。

財務長羅美煒表示，原相去年第四季受惠電競滑鼠、安防、掃地機器人等出貨暢旺，單季營收為24.67億元、季增加13%、年增加27%，成長幅度符合預期，單季毛利率58.2%，季減少0.8個百分點，主要是台幣升值以及產品組合，單季營業淨利6.49億元、季成長19.9%、年成長55%，單季稅後淨利為4.65億元、季增加8.2%、年成長40.1%，單季每股獲利為3.41元，單季業外損失7600萬元，主要就是因為新台幣匯兌損失。

原相2020年營收為81.48億元、年增加34.1%，全年營收創下歷史新高，營業淨利為18.38億元，年增加91.2%，營業淨利率大幅成長到22.6%，累計全年稅後淨利為14.38億元，年增加73.3%，全年每股獲利為10.6元，大賺一個股本，創下近12年新高，全年毛利率為57.9%，和2019年相同。

(時報資訊)