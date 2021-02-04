德國工業工程集團西門子在周三上午公布了最新財報，下午則在線上的股東大會進行執行長交接，歡送七年任期的Joe Kaeser，由Kaeser的副手Roland Busch接任其職位。前任執行長在任期的主要作為為努力瘦身公司，分拆業務，將西門子再聚焦為科技公司。

西門子在去年九月底分拆了包括石油和天然氣業務的能源部門，為西門子能源；並在去年10月以20億歐元將零組件子公司Flender出售給美國的私募公司Carlyle。

西門子在截至12月31日的上季EBITA為21.28億歐元，淨利激增38%，為15億歐元。Kaeser表示，公司在去年表現更堅強；Kaeser在去年三月即宣布，不會尋求任期的延長，交棒給56歲的副執行長Busch。Busch自2011年加入西門子董事，2019年10月擔任副執行長。

Comdirect銀行分析師Lipkow指出，在Busch領導下，「更多的一樣」是可預期的；Busch在過去十年一直參與集團的策略規劃。 Busch的挑戰將是推進聚合綜效，以及鞏固Kaeser在聚焦集團獲利業務上的努力。

與許多工業集團相同，西門子業務多元和龐大，西門子被迫去適應專業化；前執行長對軟體、自動化、工業4.0的關注日增，在其任期內，西門子涉足的業務有所縮減。

(時報資訊)