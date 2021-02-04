由於晶片供應商庫存量減少與市場需求暢旺，DRAM無論現貨價與合約價均傳出上漲好消息。這對韓國半導體雙雄三星電子與SK海力士來說，也同樣樂觀其成。

調研單位集邦科技(TrendForce)的DRAMeXchange報價系統顯示，8Gb DDR4 DRAM現貨價格目前已高達3.93美元。根據了解，這個現貨價格在2020年8月20日時曾報2.54美元，但4個月後的12月中旬又反彈至3美元以上。

現貨價是最貼近市場報價，而合約價通常是按月或季來進行交易基礎。照常理來說，合約價深受現貨價所左右，通常業界約九成晶片交易都以合約價來進行。

除了現貨價漲外，DRAM合約價最近也出現上漲跡象。

元月底，8Gb DDR4 DRAM合約價格平均為3美元，比2020年12月上漲0.15美元，同時，也是八個月以來首次上漲。

同時，伺服器DRAM的合同價也出現月增3%到5%。16GB DDR4 DRAM合約價上漲3.08％至67美元，而32GB規格的合同價同步漲4.55％至115美元。

集邦科技指出，由於晶片供應商庫存量減少與市場需求暢旺，DRAM合約價跟著水漲船高。產業分析師認為，不斷上漲DRAM價格也將使韓國兩家主要晶片製造商三星電子與SK海力士受益。

根據集邦科技數據，截至2020年第三季，三星以41.3％市占率主導全球DRAM市場，而SK海力士以28.2％位居第二。

三星與SK海力士先前都曾預測，由於行動與伺服器應用成長，2021年將是DRAM需求強勁年。

對於2021年來說，三星表示，自己的記憶體事業群，特別是DRAM產品，可望於上半年出現復甦。SK海力士也預估成長可見一至兩成。

根據另個市調機構IC Insights調查，DRAM有機會成為2021年成長最快的半導體產品，業績預估增加18％左右。

(時報資訊)