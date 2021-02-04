KPMG安侯建業4日發布《創投脈動：全球創業投資分析》報告指出，全球創投市場在2020年呈現出令人難以置信的韌性，歐美以美國為首、亞洲以中國大陸為龍頭，創投市場仍相當熱絡。

根據KPMG報告，在2020年第四季，全球所有地區的創投資金都非常強勁。亞洲地區雖然2020上半年表現不甚理想，創投市場仍持續反彈，特別是在中國大陸，為卡車行業提供類似Uber服務的中國新創企業滿幫集團完成約17億美元新一輪融資；線上教育新創「作業幫」和「猿輔導」則分別籌集了16億美元和10億美元。

在美洲和歐洲地區，創投市場在第四季亦持續保持活絡，更達到了年度新高。本季的創投投資持續集中於那些受疫情影響所帶動的產業，包括物流業、醫療保健以及生物技術、金融技術、教育和遊戲產業。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師黃海寧觀察，2020年雖然是劇變的一年，疫情嚴重影響了無數行業－從旅遊、觀光業到娛樂產業－但同時也加速了數位轉型，促成許多從事數位化相關的新創公司與大企業合作的機會。

除此之外，去年11月美國總統大選幾乎沒有讓IPO市場受到停擺，隨著Airbnb和美國最大餐飲外送公司DoorDash在美國成功進行首次公開募股，備受矚目的獨角獸在2020年第四季持續進行出場。雖然螞蟻金服在其預期的雙重上市之前幾天突然被取消了IPO，香港的IPO活動在本季仍持續保持強勁。

黃海寧表示，展望2021年第一季，由於許多國家、地區的低利率加上大量私募股權基金坐擁的可支配資金，全球創投投資市場維持活絡，美國及亞洲的IPO市場仍保持強勁。

(工商 )