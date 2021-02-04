POS大廠振樺電（8114）再度攜手筆電品牌大咖，將引進華碩為旗下瑞傳的策略投資人。市場解讀，此舉將有利振樺電集團在零組件採購上取得更大優勢，強化獲利表現，而華碩近年開始加大IPC業務發展，與具多年生產製造經驗的瑞傳結盟，也為搶攻物聯網市場再添強力支援。

振樺電因有重大訊息待公布，4日暫停交易一日，停牌原因出爐，振樺電擬引進瑞傳科技策略性投資人，對象為筆電大廠華碩，雙方預計3點在證交所召開記者會。

事實上，振樺電與筆電大廠合作已非首例，去年即宣布跟聯想集團共同設立合資子公司，為合作方向主要鎖定市場拓展，進軍全球500強智慧零售及服務物聯網商機。

法人分析，振樺電攜手華碩，除了對外可以深化拓展雙方業務之外，對內更有零組件的採購優勢，尤其缺料問題已是各IPC大廠年後出貨的最大隱憂，此次宣布雙方策略結盟，可望成為振樺電的「及時雨」，中長線有利公司改善毛利表現。

另外，華碩去年底延攬IPC大廠樺漢前總座鄧覲臺，擔任華碩策略發展處主管，主要負責工業物聯網產品規畫及制訂業務策略，此次華碩與振樺電、瑞傳策略結盟，是否由鄧牽線而成，也引發市場關注。

(工商 )