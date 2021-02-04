中信中國高股息（00882）今（4）日正式掛牌，在標榜7%高股息的吸金效應下，早盤一度衝上15.58元展開蜜月行情，但隨後獲利了結賣壓出籠，殺至15.14元最低價，終場上漲1.26%、收在15.26元，爆出逾7.2萬張成交量。法人提醒，投資人追價時，仍應留意該ETF折溢價風險，以免買了就套牢。

00882是國內首檔聚焦中國的高股息產品，該ETF追蹤恒生中國高股息率指數，成分股為香港掛牌陸企，鎖定中國地產、金融等產業龍頭，過去8年配息率介於4％至7％之間，不僅狠狠打趴銀行定存，也比台股配息來得高，因此1月底中信投信募集三天，就吸引44億元資金瘋搶，打破該投信ETF募集紀錄。

今天台股一度重挫百點，但散戶仍瘋狂搶進00882，一度衝上最高點15.58元，推升早盤溢價飆破3%，隨後出現獲利賣壓，股價也急殺，漲幅瞬間收歛到1%內，接著再度吸引買盤承接，行情也跟著上下震盪，終場收在收在15.26元，溢價幅度2.07%，爆出逾7.2萬張成交量。

法人提醒，投資人對該ETF熱情追捧，仍應留意折溢價風險，操作時宜注意發行投信官網的「ETF即時折溢價」變化，避免過度追價而套牢。一般ETF以1%以內溢價幅度較為合理，當市價高於淨值過大時，市場將有修正機制，通常溢價過高隔天股價較易下跌。

(中時新聞網)