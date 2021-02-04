電影《湯姆貓與傑利鼠》是湯姆貓與傑利鼠的最新大銀幕冒險，電影結合真人與經典動畫，誇張的肢體喜劇呈現在觀眾面前，絕對令人大開眼界。《湯姆貓與傑利鼠》忠於原版卡通角色，劇組讓湯姆貓、傑利鼠，以及同系列的其他卡通角色能維持在2D世界裡的模樣，同時重新想像他們進入到3D世界，最後帶著湯姆貓與傑利鼠來到現實世界的環境。

導演提姆史多利認為《湯姆貓與傑利鼠》經得起時間的考驗，每個人都能立刻感同身受湯姆貓與傑利鼠之間的關係，即使他們倆每天爭吵，但遇到危急關頭，只會希望對方在身旁，那種互動會以他們趣味橫生又歷久彌新的招牌肢體喜劇呈現，是任何人都能看懂的，也因此他們是這麼經典的角色，受到全世界的觀眾喜愛。

故事敘述在「世紀婚禮」的前夕，傑利鼠溜進紐約市最高檔的如意閣大酒店，完全沒把酒店的員工看在眼裡，婚禮顧問小姐凱拉急忙找來湯姆貓來趕走他，但接下來的貓鼠大戰差點毀了她的事業、這場婚禮，甚至是這間酒店。就在這時，竟然出現更大的問題：一名詭計多端的壞心眼職員正偷偷計劃，密謀搞垮這一對貓鼠宿敵和婚禮顧問。這場湯姆貓與傑利鼠的冒險開創了新局，他們不得不做出一個令人跌破眼鏡的決定，聯手化解危機。

「超殺女」克蘿伊摩蕾茲跟湯姆貓與傑利鼠一樣也是「招搖撞騙」，從小就是粉絲的她表示：「從我小時候，大概在我看得懂卡通之前，我就開始看湯姆貓與傑利鼠，他們超搞笑的，會正面交鋒，硬碰硬到底，但最後他們可能還是最好朋友。」其他卡司包括麥可潘納、科林約斯特、羅布迪蘭尼、派拉薇夏維爾達、喬丹博爾格、珮西費蘭、尼基賈姆、巴比卡納佛、李利萊爾豪艾里及鄭肯。《湯姆貓與傑利鼠》中英文版同步於10日春節全台上映。

(中時 )