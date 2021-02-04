頭份市長羅雪珠4日上午探視百歲人瑞並致贈春節敬老禮金。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

春節將至，頭份市長羅雪珠為表達對長輩的關懷，弘揚敬老美德，4日上午先後前往百歲人瑞曾黃秀森等7名長者府上致贈春節敬老禮金，祝福長輩健康快樂。

市長羅雪珠表示，苗栗高齡化程度高，65歲以上老人占總人口約17％，而頭份是全縣第一大市，推動老人福利更是不遺餘力。今年春節敬老禮金共發放3,317位長者，表達對長者的照顧與關懷，肯定其對社會的貢獻，凡年滿80歲、設籍頭份1年以上長者，皆可領取1千元春節禮金，禮金將於2月5日轉入長者金融帳戶內，未提供帳戶者則由里長或里幹事送達。

頭份市百歲人瑞有土牛里曾黃秀森女士等多達18位，羅雪珠4日上午先後前往其中7位人瑞住處探視，並致贈春節敬老禮金及禮盒，在新春前夕祝福長輩健康、長壽，喜氣洋洋迎來新年。

其中，曾黃秀森的住所三合院是將近百年的古蹟，據頭份鎮誌記載：曾家祖籍福建省，其十七世祖曾特盛等人於乾隆年間渡海來台，從事農教耕讀。道光年間，曾在十九世祖曾理綱與廿世祖曾雲麒手中開闢大隘富興原野，廿一世的曾貴秀予以發揚光大，由於經營糖廠致富，遂在1930間率子返回本市，在土牛興建這座格局典雅、古色古香的三合院，迄今仍是本市最具特色的古建築。而曾家人才輩出，各房子孫皆受高等教育，有十幾位台大畢業，多位醫生、律師、法官、警官、教師及理工科技業人才，在各行各業發光發熱。

(中時 )