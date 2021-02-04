由品玩邦藝術與疊紙遊戲聯合發行的次世代3D手遊《閃耀暖暖》於今（4）日迎來版本更新，雲京新年主題系列活動「千秋歲華 萬象昭新」限時開啟，期間限定實體祈福活動展開；玩家參與限時感應有機會獲得「閃耀·乾乾之吟天」、「閃耀·昭昭之棲梧」、「非凡·新梅初綻」套裝；「新春融融」限時任務開啟，免費獲得雙套非凡服飾……更多豐厚福利資源和最新玩法，還待玩家盡情探索！

現場不僅打造浪漫應景的花藝拍照區、大喵造型花燈和小燈籠，也將推出限量大甲鎮瀾宮聯名平安符，免費發送給前來祈福的玩家，現場用手機拍照還可套用《閃耀暖暖》專屬相框，列印出屬於自己獨一無二的照片留念。

《閃耀暖暖》新年主題活動「千秋歲華」開啟。（圖／品玩邦提供）

除了實體活動之外，還將推出線上求籤活動，讓無法到場參與的玩家也可以共襄盛舉。於2月12日當日公佈「新年心願籤網頁活動網址」，玩家在12日至28日期間，至活動網頁參加線上求籤活動，即可獲得精美的鎮瀾宮開示詩籤；透過Facebook分享詩籤頁面，還有機會獲得大甲鎮瀾宮聯名平安符、2021粉鑽和大喵玩偶。

《閃耀暖暖》新年主題活動「千秋歲華」開啟。（圖／品玩邦提供）

《閃耀暖暖》新年主題活動「千秋歲華」開啟。（圖／品玩邦提供）

本次活動感應前，玩家可在兩套閃耀品質套裝中選擇許願套裝，選擇後，每25次感應可至少獲得1個未擁有的許願套裝部件（不包含設計師之影）。感應達指定次數，可領取大喵感應獎勵，更多感應規則，可在遊戲內公告查看。

活動期間，玩家還可參與「雲京之旅」，體驗活動主線劇情、打卡事件特別玩法「遊覽瑣記」等，獲取兌換道具「鳳羽」、粉鑽及精美衣服單品等獎勵。消耗「鳳羽」，還可在兌換商店「雲京禮舖」兌換活動限定印象等精美獎勵。完成指定活動主線劇情關卡後，可點擊「雲上樂舞」，前往3D場景「雲上天壇」進行祈福。

同時，2月6日至17日全新舞蹈動作「雲上樂舞」及「盛京華蓋」等布景限時上架。「盛京樂舞特惠包」內含舞蹈動作「雲上樂舞」、3D布景「盛京華蓋」等資源，「四海仙岫布景包」內含3D布景「仙岫雲屏」、3D布景「四海晏平紋毯」等資源，供有需要的玩家選購。

《閃耀暖暖》新年主題活動「千秋歲華」開啟。（圖／品玩邦提供）

除此之外，2月4日至2月24日活動期間，玩家將指定套裝「乾乾之吟天」、「昭昭之棲梧」、「新梅初綻」的設計師之影星級提升至指定階段，即可在活動界面領取對應階段升星所消耗材料80%的返還獎勵。

此次遊戲更新後至2月17日，「春錦雲絹」限時累儲活動開啟！活動期間，玩家累計儲值達指定尊享經驗，可獲取非凡典雅套裝「新燕啄春」及其設計師之影、擺拍動作等豐厚獎勵。屆時商城星鑽首儲加贈重置，首次儲值任意檔位星鑽，可觸發首儲加贈獎勵。

「最有生機的樣子，可能是春天時燕子歸來的景象吧。」夜宵在設計套裝的時候，也充分參考了燕子歸來時的姿態，為此匹配了貼身的剪裁，舒展的魚尾式裙擺，以及質地輕柔的絲緞披帛。搭配別出心裁的花紋刺繡，紋樣象徵著滿滿的美好寓意。

此次遊戲更新後至2月17日，玩家在「千秋歲華-新春融融」中完成指定任務，獲得對應積分達指定要求，即可領取「新春融融」&「新意融融」本期非凡甜美衣服部件、限時感應道具「祥雲佩」、自拍動作等多種福利。

《閃耀暖暖》新年主題活動「千秋歲華」開啟。（圖／品玩邦提供）

此次遊戲更新後，新年限定福利活動持續開啟。活動期間，玩家登錄遊戲，即可透過「信件」領取“祥雲佩*10，粉鑽*1200、墨色澄心衣服部件及閃耀單品、記憶鑰匙.稀有*200”等豐富福利；2月12日至2月18日活動期間，每日登錄遊戲可透過「信箱」收取暖暖及其他設計師的新春祝福信件，更可領取除夕壓歲錢福利信件，內含粉鑽*666等獎勵；參與“大喵新年贈禮”進行許願，收到心願後大喵會幫搭配師們實現其中任意一個，價值不低於1200鑽；“限時掉落提升200%”春節限定福利開啟，玩家完成指定模組的挑戰，連續三期獎勵掉落提升200%……更多精彩遊戲活動內容，邀請搭配師登錄《閃耀暖暖》體驗。

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