卸下電視台主播光環，黃若薇改當1111人力銀行發言人，從採訪別人到被人採訪，角色互換難不倒她，自許為最接地氣發言人，以職場達人提醒年後想轉職者：「6秒決定能否找到好工作，寫履歷自傳絕對不要太長，重點表列才能吸引面試官注意！」

黃若薇(左)力推1111人力銀行總裁林文雄(右)「幸福企業、找工作送一萬元」理念。(醒吾科大提供)

從採訪別人到被人採訪，黃若薇(左)模擬直播接受醒吾科大公共事務中心主任郭石城(右)採訪。(醒吾科大提供)

黃若薇曾任壹電視記者、年代記者及寰宇電視台主播，去年3月決定卸下主播身分，因緣際會轉戰1111人力銀行發言人。放下10多年媒體工作資歷，她戲稱沒時間調適新工作挑戰，因為「當發言人不只受訪，還得深入了解公司經營策略，現在比以前當記者更忙了！」

當發言人與主播一樣，黃若薇經常面對鏡頭侃侃而談。(醒吾科大提供)

黃若薇是醒吾科大第一屆資管科畢業傑出校友，外型亮麗，當主播時因追求者眾頻上新聞版面，如今改當上班族，外界驚訝其人生大轉折，她豪氣表示：「從學生時代求職時就一直很努力的『接地氣』。打工時不論麥當勞、網路管理員、行政人員，甚至接案當Show girl，這些工作不斷累積職場經驗，現當發言人同樣接地氣。」

獲邀擔任民視運彩主持人是轉進媒體轉捩點，黃若薇自覺還有很多努力學習的空間，先後擔任壹電視執行製作，希望能親力親為的了解所有的工作細節，之後在年代擔任了記者、主播，才真正了解新聞記者的工作。

黃若薇印象最深的就是當時長官對她說:「如果你重點都不會抓，請麥克風都比請你還強。」這句話讓她更加努力，「為了不再被罵，別人7、8點下班，我會再看帶、順稿到10點多才下班。」

不當主播改當發言人原因之一，黃若薇認同1111人力銀行總裁林文雄力推幸福企業理念。林文雄常掛在嘴邊一段話：「賺錢的老闆，要多提供好的福利，才可以吸引到優秀的人！我們要票選出幸福企業，年輕人在幸福企業找到工作，我們再送給每人一萬元紅利！」

黃若薇現在主要工作，就是全力推廣幸福企業理念，從找人、寫稿到執行都是一手包辦，以前的工作經驗全都派上用場，所有事情都要更加的主動積極，現在每週的直播節目企劃和主持，都讓她更加熱愛自己的工作，而這一切歸功她在醒吾科大求學時，是很認真用功的學生。

「很懷念以前在醒吾科技大學念書時，王箴老師嚴格的英文教學，當時上課時只要王老師一走進教室，全班就鴉雀無聲」，黃若薇說：「當年所學英文如今在職場上都用得到，受益良多。而陳家堂是她的導師，用輕鬆愉快的方式帶領著大家，讓她覺得原來老師也可以如此的平易近人！」

黃若薇也提醒學弟妹們及年後想轉職者，找工作時寫履歷一定要注意小技巧，因面試官在看履歷時一開始只有6秒，所以自傳不要寫的太長，要把想讓對方知道的重點寫出來即可。履歷表上的經歷同一工作也不要寫太多職位，最後就是要用條列式的把自己的獲獎或是特別經驗列出來，一目了然才能最快得到面試官的青睞。

(中時新聞網)