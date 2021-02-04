由《模仿遊戲》（The Imitation Game）、《班恩回家》（Ben is Back）金獎提名製作團隊打造的犯罪新片《詐欺女王》（I Care a Lot），將震驚駭人的「照護詐欺致富事件」搬上大銀幕，即將在2月26日於全台震撼上映。本片找來以《控制》（Gone Girl）中「艾咪」一角，紅遍全球的羅莎蒙派克（Rosamund Pike）領銜主演。由她飾演的無良法定監護人，竟與醫生串通，並利用老年病患進行詐欺。她在片中猶如《控制》上身再耍心機，把法官跟身邊的人都耍得團團轉；充滿生活感的劇情，更是讓人頭皮發麻，擔心身邊是否也會有類似的事件發生。值得一提的是，羅莎蒙派克這回也以精湛演出，在昨日（2／3）晚間公佈的第78屆金球獎入圍名單當中，強勢問鼎電影項目的「音樂及喜劇類最佳女主角」，成為她繼《控制》、《私人戰爭》（A Private War）後，第三度爭奪金球獎影后的話題作品。

以《控制》中的「艾咪」紅遍全球的羅莎蒙派克，這回在新片《詐欺女王》化身智慧型詐欺犯，再展霸氣心機演技。劇情描述由羅莎蒙派克飾演的法定監護人，與醫生串通、偽造老年病患的病歷，讓法院判決他們沒有行為能力，只好指派她成為老人們的法定監護人，並接管他們的生活與財產。沒想到某天，她看上一位彷彿是「肥羊」的客戶，讓她決定再次出手，輕鬆讓對方掉入自己精心佈下的騙局當中，卻意外發現這位看似完美的客戶，竟不如表面所見那樣單純，也讓自己開始受到死亡威脅。如此貼近生活的照護詐欺事件，讓人不禁擔心身邊是否也有真實事件正在發生。這也讓本片獲得國際媒體一致好評，不僅在「爛番茄」網站獲得93％超高新鮮度，《綜藝》（Variety）也表示：「讓人坐立難安的驚悚片！」《好萊塢報導者》（The Hollywood Reporter）更力讚：「一刻都無法移開視線！」

羅莎蒙派克特別提到她對角色的共鳴：「我和這個角色都很有決心，我們都熱愛工作，都有冒險個性，只是她完全不怕死，這是我所無法想像的。她不喜歡死的想法，但她仍在為自己的生命奮鬥，這是英雄的美好決心。無論將她視為英雄還是反英雄，我認為都非常合理。」本片導演J布萊克森（J Blakeson）也大讚她的精湛演技：「角色是個非常有野心、聰明、果斷與魅力的角色，羅莎蒙派克非常適合詮釋她！」

事實上，利用病患的詐欺案件，在社會上層出不窮。《詐欺女王》導演J布萊克森也分享：「當我看到現實生活當中，真有利用病患進行詐欺的案件時，我簡直嚇壞了！」但他隨即就產生要把這議題給拍成電影的想法，讓他決定在電影一開始，就透過女主角的口白破題：「世上沒有好人，只有掠食者與獵物。」導演也興奮地補充：「我想要創造一個遊走在法律邊緣的女強人，利用她來探討道德與利益，本片可說是一部諷刺美國社會與有錢人的黑色喜劇。」

(中時 )