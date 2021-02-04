北京為了打造核潛艦，已建成大型新船廠。這靠近解放軍核潛艦製造廠渤海船廠的新廠仍在開發，但主船塢已完工一段時間。而新商業衛星影像顯示，船廠內似乎出現了解放軍新潛艦的分段。

據《海軍新聞》（Naval News）網報導，中方打造的究竟是哪型潛艦，目前尚未經證實。不過，分析認為，那可能是第一艘095型核動力攻擊潛艦（SSN），或是096型彈道飛彈核潛艦（SSBN）。

(中時新聞網)