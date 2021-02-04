陸打造新型核潛艦 衛星照首曝分段 15:012021/02/04 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京為了打造核潛艦，已建成大型新船廠。這靠近解放軍核潛艦製造廠渤海船廠的新廠仍在開發，但主船塢已完工一段時間。而新商業衛星影像顯示，船廠內似乎出現了解放軍新潛艦的分段。 據《海軍新聞》（Naval News）網報導，中方打造的究竟是哪型潛艦，目前尚未經證實。不過，分析認為，那可能是第一艘095型核動力攻擊潛艦（SSN），或是096型彈道飛彈核潛艦（SSBN）。 陸傳啟用葫蘆島新廠 建6艘096核潛艇 (中時新聞網) #核潛艇 #095型 #096型 #分段 #渤海船廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他股》建案銷售成績佳 海悅1月營收同期新高 07:442021/02/04 財經 陸新一代核潛艇衛星圖像曝光 主船塢已建造完成 18:422021/02/03 兩岸 打造綠色低碳旅遊 澎湖首輛winbus自駕小巴7月上路 14:142021/02/03 寶島 新潤翡麗 林口A7捷運氧生宅 04:102021/02/04 產業特刊 台中洲際娛樂商城 拚H1動工 04:102021/02/04 產業．科技 酸奶大獅 打造生技飲品新藍海 04:102021/02/03 專題周報 張安平看疫情 還要辛苦1年 04:102021/02/04 財經焦點 迎接超大航母 江南造船廠擴建 04:102021/02/03 焦點新聞 遠傳、聯發科擴大策略合作 打造5G毫米波垂直場域 20:122021/02/03 財經 遠傳聯手聯發科 打造5G毫米波垂直場域 14:062021/02/03 財經 遠傳、聯發科策略合作 打造5G毫米波垂直場域 13:322021/02/03 財經 頂呱呱新品牌雞翅食研所 挑戰口味最多種 04:102021/02/03 時尚消費 打造友善中高齡職場 勞動部企業輔導團免費支援 14:272021/02/03 寶島 軍事熱門新聞 陸打造新型核潛艦 衛星照首曝分段 - 海軍 陸要穿透台防空 其實用不到轟-20 - 軍事 中時兵推「2021中美重開機」預測兩強新局面 - 軍事 影》F-15EX首飛猛秀武藝 3月交付美空軍 - 軍事 國造潛艦新目標：一舉數得的絕氣推進系統 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。